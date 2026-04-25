Destruyen una montaña para construir nueva autopista

El gigante asiático lleva la ingeniería a otro nivel al abrir una montaña para crear una autopista inédita. Este ambicioso proyecto redefine la infraestructura y marca un hito en el desarrollo del país.

En un despliegue de audacia y precisión, **China ha decidido transformar la geografía**, abriendo una montaña para dar paso a una nueva autopista. La obra, que parece sacada de una película futurista, se desarrolla en la provincia de Guizhou y permitirá un corredor de cuatro carriles que se eleva entre imponentes paredones de hasta 200 metros.

Una Conexión Estratégica

Este proyecto forma parte de la **autopista Liuzhi-Anlong**, un ambicioso trayecto de 152 kilómetros que conecta áreas remotas con la vasta red de trenes de alta velocidad del país. La ruta culmina en el **Puente del Gran Cañón de Huajiang**, que pretende convertirse en el puente más alto del mundo, con más de 600 metros de altura desde la calzada hasta el fondo del valle.

La Ingeniería Detrás de la Hazaña

El ingenio de los ingenieros chinos se manifiesta en una elección poco convencional: en lugar de perforar la montaña, optaron por dividirla. **Las explosiones fueron meticulosamente planificadas** y ejecutadas durante varios meses, respaldadas por estudios de factibilidad y estabilización de los muros mediante mallas metálicas.

Argumentos Detrás de la Decisión

Abrir la montaña no solo acelerará la construcción y facilitará el mantenimiento, sino que también representa una visión estratégica del país hacia la infraestructura como motor de desarrollo económico y atractivo turístico.

Un Mensaje al Mundo

La magnitud de este proyecto envía un mensaje claro: para los ciudadanos chinos, es sinónimo de progreso y avance. Para la comunidad internacional, es una demostración de su poder técnico y su capacidad de planificación a largo plazo. Las autopistas y puentes no solo mejoran la eficiencia interna, sino que también posicionan a China como un nuevo actor en el turismo global.

Imágenes Impactantes y Preocupaciones Ambientales

Las primeras imágenes de esta impresionante apertura montañosa, capturadas mediante drones, han comenzado a circular en medios oficiales como el Diario del Pueblo y Xinhua. Sin embargo, este acelerado avance también ha suscitado críticas. Grupos ambientalistas han expresado su preocupación por el impacto ecológico, especialmente en áreas de alta biodiversidad. La fragmentación de hábitats y la alteración de animales migratorios son temas de preocupación en medio de este desarrollo.

A pesar de ello, se han realizado los pertinentes estudios ambientales y el proyecto se prevé finalizado antes de que culmine el año, disminuyendo el tiempo de viaje en la región de tres horas a solo 90 minutos.