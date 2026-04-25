9 Meses de la Bandera de EE.UU. en el Zócalo de Ciudad de México: Un Recorrido por su Historia

El 29 de enero de 1848, un evento inusual tuvo lugar en el exconvento del Desierto de los Leones en Ciudad de México, donde las fuerzas estadounidenses, en plena ocupación militar del país, fueron agasajadas con un lujoso banquete. Este acontecimiento no solo revela la complejidad de la situación, sino también la frágil identidad y las divisiones de la sociedad mexicana de aquella época.

La invasión y el banquete sorprendente

En el contexto de la guerra entre México y los Estados Unidos, un conflicto por el control de vastos territorios, el general Winfield Scott y su ejército se encontraban al mando de la capital. Mientras tanto, el ayuntamiento de Ciudad de México organizaba una celebración en su honor, asombrando al mayor general Ethan A. Hitchcock, quien no ocultó su sorpresa en su diario al mencionar el convite en el que se sirvieron delicias y manjares mexicanos.

«El general Scott fue invitado por el ayuntamiento de esta gran capital del país con el que estamos en guerra -¡con el que todavía estamos en guerra!-«, escribió Hitchcock, dejando entrever la complejidad de las relaciones en medio del conflicto.

Los liberales y la ocupación

El evento fue vista por algunos liberales radicales como una oportunidad para desmantelar el poder conservador y de la Iglesia católica. Esta división política y social había marcado a México desde su independencia en 1821, facilitando la campaña militar estadounidense, que avanzó sin una fuerte resistencia en muchas partes del país.

Según Marcela Terrazas, especialista en historia de México y Estados Unidos, «Se le llamó el Brindis del Desierto», una celebración de los triunfos militares en la que se solicitaba a las autoridades estadounidenses que no se retiraran sin antes lidiar con el clero y los militares mexicanos.

Luchas internas en la sociedad mexicana

Las diferencias políticas entre liberales y conservadores llevaron a un grado de confusión. Algunos incluso apoyaron la anexión de México a Estados Unidos, un reflejo de la falta de un sentido nacional unificado. Terrazas señala que la búsqueda de soluciones extranjeras no era inusual en aquel tiempo, ya que el país sufría una crisis de identidad profunda.

«Fue un periodo de buscar salvación a través de fuerzas extranjeras», afirma. Años después, los conservadores intentaron frenar el expansionismo estadounidense solicitando la intervención europea, resultando en la instalación de una monarquía entre 1861 y 1867.

Vida en la capital ocupada

La ocupación de Ciudad de México se extendió a lo largo de nueve meses, durante los cuales la vida cotidiana se transformó de diversas maneras. Mientras en otras partes del país se mantenía cierta normalidad, la capital quedó bajo el control directo de las tropas estadounidenses, lo que generó tanto orden como caos.

La administración del mayor general John Anthony Quitman impuso regulaciones para garantizar la seguridad, aunque la colaboración con las fuerzas invasoras fue un elemento controversial entre los habitantes. Según reportes de la época, la presencia militar trajo consigo un aumento en el comercio y en la vida social, aunque también presentó desafíos significativos para la población local.

Retos y oportunidades en tiempos de ocupación

Los documentos de la época indican una mezcla de temor y curiosidad entre los capitalinos. Con el dólar empezando a ser común y un mayor número de actividades sociales, muchos comenzaron a aprender inglés y a participar en un comercio en el que las fuerzas estadounidenses eran las protagonistas.

«La vida para los citadinos en esos 9 meses fue complicada, pero también hubo aspectos positivos, había más orden», comenta Terrazas. Sin embargo, los abusos de poder por parte de las tropas estadounidenses también fueron documentados, generando un profundo resentimiento entre la población.

El final del conflicto y las secuelas

Hacia febrero de 1848, se firmó el Tratado de Guadalupe-Hidalgo, que selló el destino de México al ceder vastos territorios en el norte a Estados Unidos. A pesar de su firma, el entorno se mantuvo tenso por varios meses, y las divisiones internas del país impidieron un resentimiento unificado frente a la pérdida territorial.

Este evento no solo marcó un periodo tumultuoso en la historia de México, sino que también dejó profundas huellas en la identidad nacional que continuarían durante las décadas siguientes. Terrazas concluye que «fue un periodo que hay que mirar sin esos lentes de ‘patriotas y traidores’, sino que hay que comprender las circunstancias de la gente».