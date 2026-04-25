Carrera de Mozos y Camareras en Córdoba: ¡Premios millonarios y emoción garantizada!

El Gran Desafío de Mozos: Más de 1.000 Participantes Rinden Homenaje a un Oficio Esencial en Córdoba

Este jueves por la tarde, Córdoba se convierte en el epicentro de la gastronomía con más de 1.000 trabajadores listos para competir en la emblemática carrera de mozos y camareras, organizada por UTHGRA en el Parque del Centro Cívico.

Una Competencia que Resalta la Esencia del Oficio

La carrera, que consta de un recorrido de 1.000 metros, desafía a los participantes a llevar una bandeja con una gaseosa y un vaso lleno sin derramar. «Gana quien complete la prueba de manera más rápida y precisa», explicó Juan Rousselot, Secretario General de UTHGRA, destacando la dificultad y el profesionalismo requerido en esta actividad que se replica a diario en el sector.

Para este evento de 2026, se han organizado cuatro categorías: mozos, camareras, camareras del PAICOR y una modalidad digital para quienes no puedan asistir en persona.

Reconocimiento y Premios para los Mejores

El atractivo económico también ha impulsado el número de inscriptos. «Cada categoría ofrecerá como primer premio una moto 0 km, y habrá más de 70 premios en total,» añadió Rousselot. Este incentivo ha generado un gran entusiasmo entre los participantes, creando un vínculo entre competencia y recompensa.

A pesar de la celebración, es innegable que la gastronomía atraviesa un momento complejo. «El consumo ha bajado un 30% en algunos locales; durante las crisis, lo primero que se recorta son los pequeños lujos,» lamentó Rousselot, quien resaltó que la actividad durante la reciente temporada ha sido menos dinámica y con menos estadías prolongadas.

Afrontando Desafíos: Menos Consumo y Menos Oportunidades

La caída en el consumo repercute de manera directa en el empleo del sector. «Hemos visto cierres de hoteles y negocios, y la situación del turismo impacta en diversas industrias y servicios,» afirmó el dirigente de UTHGRA. Esta realidad refleja la interconexión de la gastronomía con la economía nacional.

«A pesar de todo, hoy es un día para celebrar a las familias que sostienen este sector; es esencial reconocer el aporte de quienes trabajan detrás de cada plato servido,» concluyó Rousselot.