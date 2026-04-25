El dólar blue estabilizado y el Banco Central adquiere dólares este viernes 24 de abril

Las reservas internacionales de Argentina han visto un incremento notable, mientras que el dólar blue se mantuvo sin cambios en el cierre de la jornada. Descubre todos los detalles de la situación cambiaria en el país.

Las reservas internacionales de Argentina experimentaron un aumento de 17 millones de dólares, alcanzando un total de 46.184 millones de dólares. Esto se produce en un contexto de análisis sobre la sostenibilidad del mercado cambiario.

Dólar Blue: Estabilidad en el Mercado

El dólar blue cerró el pasado viernes 24 de abril sin cambios respecto al día anterior, manteniéndose en $1420 en el punto de venta y a $1400 en la compra.

Dólar MEP: ¿Qué Sucede en el Mercado?

En cuanto al dólar MEP, este se comercializó con el bono GD30 a un precio de $1441,40.

Contado con Liquidación: La Cotización Actual

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación se movió a $1495,80, reflejando la tendencia actual en el mercado cambiario.

Dólar Cripto: Fluctuaciones en el Mundo Digital

En el entorno de las criptomonedas, el dólar cripto se estableció en un promedio de $1485,10, mostrando un nivel de actividad significativo entre los operadores.

Tipos de Cambio Unificados: Nuevas Cotizaciones

La unificación de los diferentes tipos de cambio resultó en una cotización de $1846 para el dólar Qatar, así como para el uso en tarjetas y ahorro.

Dólar Oficial: Cotización en el Banco

El dólar oficial cerró en $1420 según el promedio de los bancos, mientras que el dólar mayorista se situó en $1399,50 por unidad, de acuerdo con información de Rava Bursátil.

Balance del Banco Central

El Banco Central llevó a cabo la compra de 80 millones de dólares en el mercado cambiario, contribuyendo al reciente aumento en las reservas internacionales y al cierre positivo en 46.184 millones de dólares.