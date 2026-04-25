“Héctor Alterio y Juan Carlos Cambas rinden homenaje a Atahualpa Yupanqui en un lanzamiento póstumo”

El pianista argentino Juan Carlos Cambas presenta su nuevo single "Destino del Canto", una emotiva pieza que recuerda al icónico Atahualpa Yupanqui y aplaude la trayectoria de Héctor Alterio en su papel de narrador.

Este conmovedor homenaje fue grabado poco antes del fallecimiento de Alterio, quien, con su inconfundible voz, narra un poema de Yupanqui mientras Silvia Adriana aporta su talento interpretando la zamba «Luna Tucumana». La canción evoca una profunda conexión entre el arte y el legado cultural argentino.

Alterio: La voz perfecta para un homenaje único

En un emocionante detrás de escena, Alterio comparte su satisfacción por participar en este tributo. “Desgraciadamente no contamos con él, pero esta es una forma de mantener su legado vivo”, expresa. Su interpretación del poema imprime una calidez especial que refuerza el mensaje profundamente resonante de la pieza.

Un proyecto desde Galicia: «A Viaxe»

«Destino del Canto» es parte del álbum «A Viaxe», un trabajo que Cambas ha desarrollado en Galicia, donde reside desde hace varios años. Este single es el tercer lanzamiento de su segundo disco y se propone reimaginar la obra de Yupanqui desde diversas perspectivas. Cambas destaca la elección de Alterio como una conexión cultural: “Buscaba un actor que resonara tanto en Argentina como en España, y enseguida pensé en él”, señala el músico.

Reflexiones sobre arte y legado

Cambas explica que el corazón de esta pieza radica en la percepción del artista como un intermediario. “El destino del canto es comprender que somos vehículos de la obra que interpretamos”, comenta, alineando su visión con la filosofía de Yupanqui. Por su parte, Silvia Adriana añade que «Destino del Canto» es más que una simple canción; es un legado que invita a todos a redescubrir su conexión con la tierra y la cultura.

Lanzamiento en el Día Mundial del Arte

El single vio la luz el 15 de abril de 2026, coincidiendo con el Día Mundial del Arte, una fecha que solidifica el carácter homenaje tanto a Yupanqui como a Alterio. Cambas, emocionado por el resultado final, subraya que Yupanqui fue más que un compositor: “Era un pensador que reflexionaba sobre la relación entre el hombre y su entorno”, enfatiza.

Esta fusión de música, poesía y memoria otorga a «Destino del Canto» una poderosa resonancia, demostrando que la voz de Alterio, incluso póstumamente, sigue dejando huella en el corazón del público.