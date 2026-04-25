El Gobierno reafirma: ‘Por historia y convicción, las Malvinas son argentinas’

En una firme declaración, el presidente Javier Milei reafirmó la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, en medio de tensiones diplomáticas con el Reino Unido.

Frente a la Soberanía Británica

Este viernes, durante un mensaje oficial, Javier Milei subrayó que “las Malvinas fueron, son y siempre serán argentinas”. Su afirmación responde a las recientes declaraciones de funcionarios británicos y estadounidenses sobre el archipiélago.

Reclamo Constitucional

El mandatario hizo hincapié en que la cuestión de las Malvinas está consagrada como un «reclamo irrenunciable» en la Constitución Nacional. Esto se evidenció en respuesta a su canciller, Pablo Quirno, quien también defendió la soberanía argentina.

Las Naciones Unidas y la Cuestión Malvinas

Quirno recordó que los actuales habitantes de las islas no son reconocidos como un «pueblo» por la ONU. Además, enfatizó la falta de validez del referéndum británico de 2013, que buscó justificar su presencia en el territorio.

Reiteración de Derechos Soberanos

El canciller afirmó que «la Argentina reafirma sus derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y sus respectivas aguas circundantes», ante los comentarios de altos funcionarios británicos sobre la soberanía.

Un Llamado a la Negociación

En el plano jurídico, Quirno remarcó que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha reconocido la disputa de soberanía, instando a ambas naciones a resolverla mediante negociaciones bilaterales. Esta declaración ha sido respaldada por numerosos organismos regionales e internacionales.

La Resistencia Argentina

El presidente Milei concluyó su mensaje reiterando que «la ocupación de 1833 fue un acto de fuerza» que vulneró la integridad territorial argentina. Esto marcó el inicio de una situación colonial que persiste hasta hoy.

Apoyo Unánime desde el Gobierno

Ministros y funcionarios del gobierno argentino respaldaron firmemente la postura del presidente. Victoria Villarruel, vicepresidenta y defensora de los derechos de los veteranos de Malvinas, argumentó que el reclamo por la soberanía debe ser discutido directamente entre estados.

Fortaleciendo la Promesa de Recuperación

El ministro de Defensa, Carlos Pestri, reafirmó la posición de Argentina, mientras que otros funcionarios destacaron el fortalecimiento de la defensa nacional como clave para recuperar el territorio en disputa.

Reacciones Internacionales

Las tensiones no se limitaron a la Argentina; también se intensificaron en el ámbito internacional, con comentarios desde Estados Unidos y respuestas en redes sociales que reavivaron el debate sobre la soberanía de las islas.

El Debate Continúa

La situación continúa generando debate en redes y medios internacionales, con diversas opiniones sobre el reclamo argentino a las Malvinas, a medida que más voces se suman al llamado a restablecer el diálogo bilateral.