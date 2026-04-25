Recorte en Dólares para Ahorristas: Más Recursos para Petroleras y Mineras

Las últimas cifras del mercado cambiario argentino revelan un panorama inesperado. En lugar de ser el turismo el principal factor de salida de divisas, los pagos de utilidades y dividendos han tomado la delantera, alcanzando un impresionante total de 869 millones de dólares en marzo.

Este récord se debe a la normativa del Banco Central que permite a las empresas con accionistas extranjeros acceder al mercado de cambios para pagar dividendos. Aunque este cambio se anunció hace un año, su efecto comienza a notarse ahora, afectando a empresas con balances que arrancan en 2025.

Dividendos que Marcan la Diferencia

Las empresas de los sectores de energía y minería son las que lideran esta ola de transferencias, enviando al exterior, respectivamente, **406 millones** y **132 millones de dólares**. Esta salida de divisas es impulsada por la actividad económica en crecimiento.

El Impacto de los Bonos Bopreal

Otro elemento que ha contribuido a esta situación es el permiso para enviar dólares fuera del país a quienes hayan suscripto el bono Bopreal a partir de la serie 3. Este bono, emitido por el Banco Central, ofrece una solución a importadores que anteriormente no podían acceder a las divisas necesarias.

Una Cuenta Corriente Desafiante

A pesar de un saldo comercial récord con exportaciones de **8,645 millones de dólares**, la cuenta corriente terminó en números rojos con un déficit de **88 millones**. Este número se vuelve mucho más manejable en comparación con el déficit de **2,276 millones** registrado en octubre, durante un periodo de intensa incertidumbre política y cambiaria.

El Turismo y Otros Servicios en Retroceso

En el rubro de servicios, se evidenció un déficit de **522 millones** de dólares, donde los turistas argentinos gastaron **780 millones** y los extranjeros solo dejaron **387 millones** en el país. La baja demanda está vinculada a la temporada baja, aunque se anticipa un repunte durante las vacaciones de invierno, especialmente por el Mundial de fútbol.

El Efecto del “Dólar Shein”

Las compras directas de bienes a través de courier, conocido como el «dólar Shein», alcanzaron los **98 millones** de dólares. Este rubro se prevé que gane aún más relevancia debido al encarecimiento de los productos nacionales en términos de dólares.

Ahorristas en un Estado de Espera

Otro dato que sorprende es el bajo nivel de compra de dólares por parte de los ahorristas, que totaliza **1,782 millones** en el último año y **600 millones** netos tras descontar gastos turísticos. Este fenómeno despierta debates entre economistas sobre su naturaleza transitoria o si se convierte en un cambio de tendencia más estructural.

Perspectivas Futuras

A medida que se avanza hacia los meses de liquidación de la cosecha gruesa y con la expectativa de ingresos de divisas por el aumento en los precios del petróleo, se prevé que la cuenta corriente regrese a cifras positivas, algo no visto desde septiembre, momento en que se suspendieron las retenciones a la exportación.

Reflexiones económicas

Sin embargo, algunos economistas advierten sobre la posibilidad de que el ingreso masivo de divisas no detenga la demanda de dólares por parte de los ahorristas, ya que muchos podrían sentirse motivados a asegurar un cambio que consideran «barato».