Influencer muere seis días después de ser atropellada afuera de un club en Londres

La joven influencer Klaudia Zakrzewska, de 32 años, falleció tras un desafortunado accidente en Soho, que ha conmocionado a sus seguidores y a la comunidad.

La influencer de TikTok e Instagram, conocida como Klaudiaglam, murió seis días después de que un automóvil la atropellara mientras estaba fuera de un nightclub en Londres. El trágico suceso se produjo en Argyll Street, Soho, alrededor de las 4.30 a.m. del 19 de abril.

Impacto del Accidente en la Comunidad

Además de Klaudia, un hombre de 58 años resultó gravemente herido en el incidente. La policía metropolitana ha informado que la acusación contra Gabrielle Carrington, una exfinalista de X Factor, se elevará a asesinato tras su muerte.

Detalles del Caso Judicial

Carrington, de 29 años y residente en Manchester, enfrenta múltiples cargos, incluyendo conducción peligrosa y conducir bajo los efectos del alcohol, siendo casi el doble del límite permitido. Se alega que atropelló a dos personas más: una mujer y un guardia de seguridad.

La Voz de la Policía y el Apoyo a la Familia

La detective DCI Alison Foxwell, quien lidera la investigación, expresó sus más sinceras condolencias a la familia de Klaudia y pidió a la comunidad que evite especulaciones en redes sociales sobre el caso. “El material gráfico que circula no solo falta al respeto a los seres queridos de Klaudia, sino que también podría interferir con el curso de nuestra investigación”, agregó.

Apoyo Financiero para la Familia de Klaudia

Se han recaudado casi £18,000 a través de una campaña de GoFundMe para cubrir los gastos médicos de Klaudia y los honorarios legales de su familia. La página, creada por su madre, destaca el profundo vínculo entre ellas y la esperanza de que Klaudia continúe luchando. “Cualquiera que haya conocido a mi hermosa hija sabe cuán maravillosa es”, expresó Kinga, su madre, en la plataforma de recaudación.

Reputación de Carrington en el Mundo del Espectáculo

Gabrielle Carrington alcanzó notoriedad como parte del grupo Miss Dynamix en la temporada 2013 de X Factor, lo que la llevó a los escenarios principales. Actualmente, se encuentra bajo custodia tras su comparecencia ante el tribunal de magistrados de Westminster y deberá presentarse en el Old Bailey el 19 de mayo.