Prohibido llevar mascotas en autos sin ventilación adecuada

La reciente implementación de la Ley de Bienestar Animal transforma la manera en que se trasladan las mascotas en Argentina, priorizando su confort y seguridad.

La nueva Ley de Bienestar Animal establece que todo traslado de mascotas debe realizarse con condiciones adecuadas de ventilación y climatización. Esto es fundamental para prevenir el estrés térmico, una de las principales causas de mortalidad durante los traslados. Además, esta normativa prohíbe el transporte de animales en baúles cerrados o en espacios que no permiten una correcta renovación del aire.

Otra de las normativas importantes es la prohibición del envío de animales a través de servicios de correo o mensajería convencional, para así evitar el maltrato físico. «Solo las empresas de transporte especializadas, con vehículos adecuados y personal capacitado, podrán llevar a cabo los traslados comerciales de perros, gatos y otros animales. Esta medida busca erradicar el uso de cajas de cartón o contenedores plásticos sin ventilación, que provocaban asfixia en el pasado», aclara la nueva legislación.

Normativa de Transporte: Seguridad y Bienestar

La ley impone un control estatal más riguroso sobre las empresas de transporte para garantizar que se cumplan los estándares mínimos de hidratación y descanso. Aquellas compañías que no cumplan con los protocolos de seguridad biológica podrían enfrentar la clausura inmediata de sus servicios.

Requisitos para Traslados Particulares

En los traslados particulares, se exige el uso de sistemas de retención homologados, como arneses de doble anclaje o transportines ubicados en zonas seguras. Es esencial que el animal no interfiera con la visibilidad ni la movilidad del conductor, para evitar situaciones de peligro y accidentes.

Los expertos recomiendan realizar paradas cada dos horas para que el animal pueda estirarse y beber agua fresca, reduciendo el riesgo de deshidratación. «Un animal suelto en el vehículo puede convertirse en un proyectil peligroso ante un frenazo repentino», advierten.

Sanciones y Responsabilidades

Las sanciones por incumplimiento son severas y pueden incluir multas elevadas por negligencias graves. Dejar un animal dentro de un vehículo sin ventilación adecuada es motivo de denuncia. La ley otorga a las fuerzas de seguridad la capacidad de intervenir si la vida del animal está en peligro.

El propietario ahora tiene la responsabilidad de asegurar un entorno confortable durante cada kilómetro del trayecto. «El objetivo es crear conciencia sobre la consideración de las mascotas como seres sintientes, con derechos que deben ser protegidos», resaltan desde las autoridades.

Hacia una Convivencia Responsable

La eficacia de esta nueva ley depende de la conciencia de los dueños sobre las necesidades de sus mascotas durante los viajes. Es recomendable adaptar al animal al vehículo poco a poco y consultar sobre el uso de feromonas para disminuir el estrés. La planificación de rutas debe incluir paradas adecuadas para animales, garantizando trayectos placenteros y sin tensiones.

La ley enfatiza que cuidar la ventilación y la seguridad de las mascotas no es solo una obligación legal, sino el compromiso esencial de un hogar responsable. Proteger a aquellos que no tienen voz es la base de esta normativa, que promete mejorar la convivencia entre humanos y animales.