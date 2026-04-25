Santiago Maratea pierde su licencia por grabarse mientras conduce

El influencer Santiago Maratea enfrenta serias consecuencias tras compartir un video en el que se le observa conduciendo sin cinturón de seguridad y usando su teléfono móvil. La decisión del Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires de suspenderlo de manera preventiva ha desatado un intenso debate sobre la responsabilidad vial.

Acciones Rápidas del Ministerio de Transporte

La Subsecretaría de Política y Seguridad Vial de la provincia tomó la determinación de inhabilitar a Maratea tras la viralización de su conducta imprudente. Este hecho ha llevado a que el influencer deba someterse a una reevaluación obligatoria en un Centro de Emisión de Licencias municipal para recuperar su licencia de conducir.

Impacto de la Viralización del Video

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) emitió una solicitud de suspensión inmediata después de que las imágenes de su manejo irresponsable se hicieran virales. Las autoridades expresaron su preocupación por la «actitud de irresponsabilidad extrema» de Maratea, que pone en peligro su vida y la de otros conductores.

Las Reacciones de Maratea

En un primer momento, el influencer se mostró desinhibido, admitiendo su imprudencia ante más de tres millones de seguidores: «Alguno seguro me dice ‘Santiago, no deberías estar subiendo un video mientras manejás’, pero vos tampoco deberías estar siguiendo a un pelotudo como yo», declaró, desatando una ola de críticas.

Un Problema Nacional

Esta situación resalta un problema más amplio en Argentina. Según la asociación civil Luchemos por la Vida, en 2025 se registraron 6.248 muertes en accidentes de tráfico, lo que equivale a casi 17 fallecimientos diarios. La provincia de Buenos Aires encabezó la lista con 1.999 fallecidos.

Falta de Conciencia y Educación Vial

María Cristina Isoba, presidenta de la mencionada organización, subrayó la falta de infraestructura adecuada y la necesidad de reestructurar el sistema de licencias de conducir. Resaltó que la educación vial es crucial para preparar a los nuevos conductores frente a los desafíos cotidianos del tráfico.

Reflexión Final

La irresponsabilidad al volante de figuras públicas como Santiago Maratea puede influir negativamente en la sociedad y normalizar actitudes peligrosas. La necesidad de concientización y mejora en la educación vial se hace más evidente ante la alarmante cifra de víctimas en las rutas argentinas.