Los Efectos de la Pobreza en la Infancia

En un contexto crítico, un reciente estudio de la Deuda Social Argentina y la Universidad Católica Argentina dejó al descubierto una realidad preocupante: más de la mitad de los niños del país vive en condiciones de pobreza.

Según el informe, el 53,6% de los niños y adolescentes en Argentina se encuentra en situación de pobreza, mientras que un 10,7% sufre de indigencia. Estas cifras reflejan una situación alarmante que exige atención urgente.

Inseguridad Alimentaria: Una Realidad Desgarradora

Además, se constató que el 28,8% de los menores enfrentó inseguridad alimentaria en 2025, y de este grupo, el 13,2% padeció su forma más severa. A pesar de que estas cifras muestran una ligera mejora en comparación con 2024, aún estamos lejos de los niveles previos a 2017.

Afectados por la Crisis Económica

La crisis impacta de manera desproporcionada en los hogares de bajos ingresos, especialmente en el conurbano bonaerense. En este contexto, el acceso a asistencia alimentaria llegó a un récord del 64,8% para los menores, una cifra que se ha incrementado desde 2020 gracias a la expansión de comedores infantiles y la implementación de la Tarjeta Alimentar.

Asistencia Económica y Sus Efectos

Por otro lado, la cobertura de ayuda gubernamental, como la Asignación Universal por Hijo, abarca actualmente al 42,5% de los niños, lo que representa una disminución de 3,3 puntos porcentuales en comparación con 2024. Esta reducción puede agravar aún más la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran muchos sectores de la población.

Desafíos en las Condiciones de Vida

El informe también resalta serias carencias en la calidad de vida de los menores: un 18,1% vive en condiciones de vivienda precarias y un 20,9% se encuentra en situación de hacinamiento. Estas condiciones estructurales subrayan la necesidad de políticas efectivas para abordar los problemas fundamentales que afectan a la población infantil.

Declive en la Natalidad

Finalmente, el estudio hace hincapié en la caída sostenida de la natalidad en el país; en 1991, el 56% de los hogares contaba con menores de 18 años. Esta tendencia plantea interrogantes sobre el futuro demográfico y social de Argentina.