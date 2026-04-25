Récord en Exportaciones Agrícolas en el Primer Cuatrimestre

El primer cuatrimestre de 2026 se perfila como un periodo histórico para la agroindustria argentina, que proyecta alcanzar unas sorprendentes 40 millones de toneladas de granos y subproductos en exportaciones.

Este logro representa un notable crecimiento del 11% con respecto al récord anterior, según un reciente informe de la Bolsa de Comercio de Rosario. Lo más sorprendente es el cambio en los protagonistas del sector, donde la soja pierde protagonismo frente al maíz y el girasol.

Maíz: El Pilar de la Exportación

El maíz ha emergido como el principal motor de la balanza comercial argentina en este comienzo de campaña. De marzo a abril, se espera que se embarquen 10,3 millones de toneladas, marcando un incremento del 54% en comparación con el primer bimestre del año anterior.

La Bolsa de Comercio de Rosario destaca que esta actividad está superando todos los registros históricos, ya que nunca antes se habían alcanzado más de 5 millones de toneladas en un solo mes. Con una producción estimada de 67,6 millones de toneladas, el 35% de la cosecha ya está comprometido en el mercado interno.

El Girasol: Una Oportunidad Global

Si bien el maíz brilla por su volumen, el girasol se está estableciendo como un jugador estratégico en el mercado internacional. Con una producción proyectada de 7,3 millones de toneladas, la exportación de semillas ha experimentado un crecimiento notable, acercándose al millón de toneladas en solo cuatro meses.

Este fenómeno se atribuye a una combinación de factores, incluyendo la reducción de producción en Ucrania y problemas climáticos en Europa. Argentina ha aumentado su participación en el suministro de girasol a la Unión Europea, alcanzando el 30,6% de las importaciones, un notable incremento comparado con el año anterior.

Precios y Tendencias

A pesar del aumento en la cosecha, los precios del maíz han comenzado a estabilizarse, con un aumento superior a 15 dólares por tonelada desde enero. Este cambio ha sido impulsado por la baja oferta en EEUU y las restricciones en Ucrania, lo que ha permitido una recuperación en las cotizaciones del maíz.

Resultados Financieros del Primer Trimestre

Durante el primer trimestre de 2026, la agroindustria argentina generó exportaciones por un valor total de 12.218 millones de dólares, lo que refleja un crecimiento del 15,5% (1.642 millones adicionales) en comparación con el mismo período del año anterior.

En marzo, el sector logró exportar 4.734 millones de dólares, superando en 1.132 millones la cifra correspondiente al mismo mes de 2025, un incremento interanual del 31,4%. Se estima que este sector podría liquidar 35.375 millones de dólares a lo largo de 2026.