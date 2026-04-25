Anticorrupción amplía plazo para declaraciones juradas en medio del escándalo Adorni

Nueva prórroga para presentar declaraciones juradas de funcionarios generó controversia

La Oficina Anticorrupción amplía el plazo de presentación de declaraciones juradas, en un contexto marcado por el escándalo que involucra a un alto funcionario. ¿Qué implicaciones tiene esta decisión?

La extensión del plazo: ¿una medida necesaria?

Gabriela Carmen Zangaro, reciente jefa de la Oficina Anticorrupción, anunció la prórroga de dos meses para que los funcionarios públicos presenten sus declaraciones juradas. Originalmente fijada para el 31 de mayo, la nueva fecha límite es ahora el 31 de julio, según la resolución publicada en el Boletín Oficial.

Un contexto complicado para Manuel Adorni

La medida se toma en medio de un escándalo patrimonial que envuelve al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Este escándalo ha generado un gran revuelo en la opinión pública y en las redes sociales, especialmente ante las acusaciones de enriquecimiento ilícito.

El rol de Zangaro y su gestión reciente

Zangaro, quien asumió el cargo hace menos de un mes a instancias del nuevo Ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, ha sido cuestionada por su decisión. La Resolución 3/2026 permite a los funcionarios contar con más tiempo para completar la Declaración Jurada Patrimonial Integral correspondiente al año 2025.

Argumentos detrás de la prórroga

La Oficina Anticorrupción justifica la prórroga citando la necesidad de alinear fechas con las declaraciones fiscales de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Según el comunicado, el ajuste en los plazos tiene como objetivo facilitar la presentación de información completa y precisa por parte de los funcionarios.

Investigaciones en curso sobre Adorni

La fiscalía federal, liderada por Gerardo Pollicita, se encuentra investigando a Adorni por presuntas irregularidades. Enfocados en dos áreas, se están revisando sus 17 viajes al exterior y pagos en efectivo por la compra de propiedades que han levantado sospechas.

La medida, aunque legal, plantea interrogantes sobre la transparencia en el manejo de la política y la rendición de cuentas de los funcionarios públicos. La situación continúa en desarrollo y se esperan más detalles en los próximos días.