Intendentes demandan a Milei la eliminación del impuesto a combustibles

Más de 200 intendentes de diversas provincias argentinas se reunieron en Tucumán para establecer un consenso nacional que busque atender necesidades cruciales como la eliminación del impuesto a los combustibles. Este encuentro marca un hito en la colaboración entre líderes municipales, a pesar de sus diferencias políticas.

La Liga de Intendentes ha iniciado una nueva etapa de diálogo y cooperación para abordar temas comunes que preocupan a las administraciones locales. En la mesa de debate se incluyeron propuestas para mejorar la gestión ambiental, así como reclamaciones al Gobierno nacional sobre la estructura tributaria vigente. En este momento de tensión política, los intendentes se han alineado bajo el mensaje del papa Francisco, especialmente en medio de críticas hacia la administración estadounidense de Donald Trump y la negación del cambio climático.

Objetivos Compartidos en Rosario

Previo a la próxima reunión del Consejo Federal de Intendentes en Rosario, los mandatarios locales establecieron un propósito común: solicitar al presidente Javier Milei la eliminación del impuesto a los combustibles. Este tributo, que representa un 35% del costo del litro de nafta o gasoil, afecta directamente el precio de los productos a nivel local, evidenciando la falta de retorno de estos fondos a las comunidades.

El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, señaló la importancia de la unidad entre los intendentes como respuesta a las decisiones discutibles del gobierno central, como la eliminación de subsidios. “Optamos por el federalismo y la colaboración para avanzar en nuestras propuestas democráticas”, afirmó.

Una Asamblea Diversa con Mirada Federal

La cumbre se destacó por la riqueza política representada, con líderes como Rossana Chahla de Tucumán y Julián Álvarez de Lanús, quien se identifica con el kirchnerismo. Esta mezcla de ideologías ha permitido que los intendentes unan fuerzas para formular un pliego que prioriza la gestión por encima de las afinidades partidarias, buscando la sostenibilidad de las administraciones municipales.

Impacto del Impuesto sobre los Combustibles

Los intendentes han cuestionado la narrativa gubernamental que culpa a los municipios del aumento en el costo de vida. Resaltaron que el alto precio del combustible impacta en la economía local y exigieron al gobierno eliminar este impuesto para ayudar a reducir costos, especialmente en el transporte.

Protección Climática y Compromiso Ético

Dentro de sus preocupaciones, los intendentes también abordaron la urgencia de combatir el cambio climático, consolidando esfuerzos en la VIII Asamblea Nacional de Intendentes frente al Cambio Climático. Se hicieron eco de las enseñanzas del papa Francisco en su encíclica Laudato Si, buscando construir redes locales para enfrentar desastres ambientales que afectan a las comunidades más vulnerables.

La crisis climática, que se relaciona directamente con problemáticas de salud pública como el dengue, fue motivo de discusión. Los intendentes criticaron la decisión del gobierno nacional de desmantelar el Servicio Meteorológico Nacional, subrayando la necesidad de sistemas de alerta para proteger a la ciudadanía.

Próximos Pasos: Un Llamado a la Unidad

El camino hacia la solución de los problemas municipales seguirá en el Congreso de la Nación, donde se espera que la diputada Carolina Basualdo impulse la apertura de la Comisión de Asuntos Municipales para evaluar propuestas legislativas. La discusión sobre recursos fiscales será fundamental para asegurar la continuidad de la obra pública en el país.

La Liga de Intendentes seguirá trabajando en su propuesta en Rosario, donde se afinarán los detalles de una plataforma que busque equilibrar las necesidades de la Casa Rosada con las realidades de las economías locales. Este movimiento demuestra que la unidad y la diversidad son la clave para fortalecer la autonomía municipal, creando un frente sólido frente a las adversidades.