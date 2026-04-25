Milei Arremete contra Periodistas por Video en Casa Rosada

El presidente de Argentina, Javier Milei, no se guardó nada y lanzó una fuerte crítica hacia periodistas y ejecutivos de un medio por la difusión de imágenes tomadas en el interior de la Casa Rosada.

En una reciente declaración, Milei cuestionó a los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno, de Todo Noticias, por sus supuestas acciones ilegales en la cobertura de un informe que involucró grabaciones clandestinas dentro de la sede del gobierno.

Acusaciones de Delitos Graves

El presidente tildó a los involucrados de haber cometido «un delito grave» y pidió que enfrenten consecuencias judiciales. Además, manifestó que su comportamiento posterior al escándalo dejaba entrever «malicia» y «complicidad» por parte de los periodistas y de las autoridades del medio.

BASURAS INMUNDAS. Geuna, Salerno, Productores y autoridades de TN delincuentes. Han cometido un delito grave y deberían pagar por ello. El comportamiento de los involucrados luego de lo ocurrido muestra la malicia de los periodistas y la complicidad de las autoridades. CIAO! — Javier Milei (@JMilei) 25 de abril de 2026

Denuncia desde Casa Militar

Mientras tanto, desde Casa Militar se presentó una denuncia que indica que la grabación en los pasillos del edificio gubernamental podría haber puesto en riesgo la seguridad del lugar. El documento oficial señala que los periodistas, bajo la premisa de interés público, habrían violado controles internos de seguridad.

Preocupaciones sobre la Libertad de Prensa

Este episodio ha suscitado inquietudes en diversos sectores relacionados con la libertad de prensa en el país. Grupos de defensa del periodismo han expresado su preocupación por las restricciones que se están imponiendo a la prensa en la Casa Rosada, lo que podría afectar la labor informativa en el futuro.