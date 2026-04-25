Tasas a la baja y dólar al alza: ¿Qué significa para tus ahorros?

La economía argentina enfrenta un panorama complejo con cambios significativos en tasas de interés y el dólar. En este contexto, el periodista Mariano Gorodisch analiza las estrategias de inversión y el comportamiento del mercado.

En un escenario marcado por la baja de tasas y transformaciones en el sistema financiero, el periodista económico Mariano Gorodisch compartió su visión sobre la reciente volatilidad del dólar, el bajo rendimiento de los plazos fijos, y las alternativas de inversión que están surgiendo en Argentina.

Movimientos Sorprendentes del Dólar

Gorodisch se refirió al reciente aumento del tipo de cambio, señalando que “el dólar se despertó de golpe”. Este incremento ha superado el rendimiento mensual ofrecido por los plazos fijos tradicionales, lo que genera inquietudes en los ahorristas.

Rendimientos de Plazos Fijos: Una Caída Notoria

El especialista destacó una notable disminución en los rendimientos de los plazos fijos, que actualmente rondan el 1,2% mensual. Esto ha llevado a una fuerte dispersión de tasas entre bancos, donde las instituciones más grandes suelen ofrecer tasas considerablemente menores, en comparación con los bancos digitales, algunos de los cuales llegan a ofrecer hasta 25% anual.

Plazo Fijo UVA: La Opción Más Atractiva

Entre las opciones disponibles, Gorodisch resaltó el plazo fijo UVA, que ajusta según la inflación, actualmente situada en 3,4%. Sin embargo, alertó sobre la dificultad de acceso a este instrumento, a menudo minimizado por los bancos.

Crecimiento del Crédito y Desafíos de Morosidad

El análisis también abarcó el estado del crédito en el país, donde las tasas de préstamos han caído notablemente. No obstante, Gorodisch advertió sobre una situación crítica: la morosidad se mantiene en niveles preocupantes, superando los dos dígitos. Los bancos, en respuesta, están ofreciendo refinanciaciones más flexibles para cuidar la cadena de pagos.

Fondos Comunes de Inversión: Una Alternativa en alza

Los fondos comunes de inversión están ganando popularidad por permitir el rescate de fondos en 24 horas y ofrecer rendimientos que superan al plazo fijo, con tasas entre 32% y 35% anual.

Expectativas para el Dólar: Un Futuro Incierto

En cuanto a las previsiones del dólar a corto plazo, Gorodisch aseguró que “hasta junio se mantendrá tranquilo gracias a la cosecha”. Sin embargo, alertó sobre el pago de deuda que se aproxima en julio, el cual podría impactar negativamente en las reservas del país.

El Contexto Político y Su Influencia

Finalmente, el periodista relacionó la situación económica con el clima electoral. A partir de octubre, las elecciones podrían crear aún más presión sobre la economía, con el gobierno intentando adelantar los comicios para aprovechar un momento favorable.

Este análisis pone de relieve un mercado en constante transformación, donde la baja de tasas, la inflación y los escenarios políticos juegan papeles cruciales en la definición de las decisiones de inversión y el comportamiento del dólar.