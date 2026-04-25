UBA: Informe revela las causas de la baja en la frecuencia de colectivos en el AMBA

La crisis del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se ha vuelto insostenible, con una drástica reducción en la frecuencia de colectivos en medio de un aumento notable en los precios del combustible. El economista Rafael Skiadaressis advierte sobre la necesidad urgente de una reforma profunda en el sistema de transporte.

La severidad de la situación del transporte público en el AMBA se ha vuelto evidente tras la reciente disminución de la frecuencia de los colectivos. A esto se suma la subida de los precios de los combustibles y problemas financieros de largo plazo que afectan el funcionamiento del servicio. En entrevista con Canal E, Skiadaressis explicó las causas que han llevado al deterioro del servicio y subrayó la urgencia de una reforma estructural.

Un Deterioro Progresivo

Skiadaressis resaltó que la reducción en el servicio fue drástica. “La disminución del 40% en la frecuencia ocurrió en una semana muy conflictiva”, comentó, haciendo referencia a un punto crítico reciente en la crisis del sistema de transporte.

El Efecto del Aumento del Combustible

Uno de los principales detonantes de esta crisis ha sido el incremento del precio del combustible, que representa un aumento de costos cercano a los 17.500 millones de pesos mensuales. Este impacto no puede ser trasladado a los usuarios, dado que el servicio es regulado por el Estado, afectando la viabilidad financiera de las empresas de transporte.

Menor Frecuencia, Mayor Inconveniente

Con tarifas sin actualización, el ajuste ha recaído sobre la calidad del servicio. “Lo que no se ajusta en tarifas se ajusta en calidad”, afirmó Skiadaressis, lo que ha resultado en una disminución de unidades en circulación y tiempos de espera más prolongados, afectando directamente a los usuarios.

Demanda a la Baja y Sistemas en Riesgo

El economista también destacó que hay menos pasajeros debido tanto a la situación económica como al aumento de tarifas, creando un círculo vicioso que reduce aún más los ingresos y debilita la sustentabilidad del sistema de transporte.

Urgencia de una Reforma Integral

La inestabilidad actual exige un replanteo completo del sistema de transporte. “Estamos al borde de iniciar discusiones sobre una reforma integral”, dijo Skiadaressis, enfatizando que es vital abordar desde los recorridos hasta la coordinación del sistema.

Financiamiento: Clave para la Sostenibilidad

El financiamiento adecuado es esencial. “Lo que no se recauda por tarifas se subsidia”, indicó Skiadaressis, aunque actualmente ambos métodos fallan, lo que repercute en la calidad del servicio.

Un Problema Nacional

Finalmente, Skiadaressis resaltó que la crisis no se limita a Buenos Aires, sino que comienza a reflejarse en ciudades del interior del país y en toda la región. “No es un problema exclusivo de Argentina”, concluyó, advirtiendo que el aumento de los combustibles afecta a sistemas de transporte en varios países vecinos.