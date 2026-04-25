PAMI y su Deuda con Municipios de Córdoba: Intendentes Exigen Respuestas Inmediatas

Un grupo de líderes municipales de Córdoba expresa su preocupación ante el colapso del sistema de salud, reclamando respuestas urgentes a la Delegación del PAMI. La situación, que afecta a miles de jubilados, demanda atención inmediata.

Este miércoles, al menos quince intendentes y jefes comunales cordobeses se reunieron en la sede de la Delegación Córdoba del PAMI para presentar un reclamo formal, respaldado por más de 150 firmas. El documento, fechado el 22 de abril de 2026, destaca que la crisis administrativa ha evolucionado hacia una alarmante emergencia sanitaria.

Marcos Juárez: Un Caso Urgente

Marcos Juárez enfrenta una situación crítica. Con 5,500 jubilados que deben recorrer 120 kilómetros para acceder a atención médica de complejidad, las consecuencias del cierre del único sanatorio local son devastadoras. La cobertura ha sido reasignada a un sanatorio en Villa María, lo que agrava aún más la crisis.

Principales Problemas en el Sistema

La nota enviada a la Delegación detalla tres ejes de conflicto: la acumulación de una deuda significativa por prestaciones médicas no pagadas, las dificultades en el sistema de ambulancias y el deterioro de la relación financiera con prestadores privados y farmacias.

Una Deuda que Crece

Los intendentes estiman que la deuda acumulada del PAMI con los municipios asciende a aproximadamente 9,000 millones de pesos, una cifra que incluye atenciones en hospitales municipales. Además, el Ministerio de Salud provincial ha reportado otro monto de 2,900 millones de pesos por gastos de atención a pacientes.

Demoras Inaceptables en los Pagos

La intendenta de San Marcos Sud, Claudia Godoy, informó sobre la prolongada espera de pagos, con algunos municipios esperando hasta nueve meses. Como resultado, la situación económica se torna insostenible, afectando directamente a la atención de pacientes.

El Impacto en la Comunidad

La crisis no solo se limita a Marcos Juárez. Intendentes de otras localidades también han comenzado a evidenciar el impacto. En Arroyito, el hospital municipal ha absorbido gran parte de la demanda ante la incapacidad de las clínicas privadas para prestar atención adecuada.

Demandas Urgentes a la Delegación

Los intendentes han presentado cinco demandas claras en su misiva a la Delegación del PAMI:

reglamentación inmediata de la deuda, un esquema de pagos predecible, revisión del sistema de traslados, normalización de pagos a prestadores, y la creación de una mesa de trabajo constante entre PAMI y los municipios.

Una Crisis Nacional que Repercute Localmente

La situación en Córdoba es un reflejo de una crisis más amplia en el país, donde la deuda del PAMI con prestadores supera los 500,000 millones de pesos. Estos atrasos están generando cortes de servicio y una reducción en las prestaciones, lo que afecta la calidad de atención de jubilados y pensionados en todo el territorio argentino.

Intendentes de Córdoba exigen atención inmediata ante la crisis del PAMI