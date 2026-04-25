Brasil impulsa el regreso de Venezuela a Mercosur y aviva el debate

A solo cinco días del inicio del acuerdo comercial provisional entre el Mercosur y la Unión Europea, surge un nuevo debate: la posibilidad del reingreso de Venezuela al bloque regional.

Venezuela y su Historia en el Mercosur

Venezuela se unió al Mercosur en 2012 como miembro pleno, pero fue suspendida en 2017 debido a la grave crisis política y humanitaria bajo el régimen de Nicolás Maduro, aplicándose el Protocolo de Ushuaia, que prevé acciones ante situaciones de riesgo a la democracia.

Un Escenario Político Cambiante

Con el apoyo internacional que recibe la oposición venezolana, las palabras del vicepresidente brasileño, Geraldo Alckmin, resaltan un «momento diferente» para Venezuela, sugiriendo que el reingreso podría ya no ser una utopía. Este alineamiento de voces se da entre la mayoría de los miembros del Mercosur, salvo por la postura contradictoria de la Cancillería argentina, liderada por Javier Milei.

Las Conversaciones Inician

Alckmin afirmó que la reintegración de Venezuela es un tema que está siendo rediscutido en las reuniones diplomáticas recientes en Brasilia. Este es un cambio notable, ya que la administración de Lula da Silva había sido bastante cautelosa en cuanto a su potencial reingreso.

Perspectivas de los Países Miembros

El gobierno paraguayo de Santiago Peña ha expresado interés en facilitar la reincorporación de Venezuela, y su ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, ha respaldado la iniciativa públicamente. De igual forma, Uruguay mantiene una postura favorable y está preparando diálogos al respecto.

Postura Argentina: Un Juego de Opiniones Contradictorias

Argentina, mientras tanto, muestra una postura ambivalente. A pesar de que el ministro de Economía, Luis Caputo, ha dado luz verde para que el FMI restablezca contacto con Venezuela, la posición oficial del gobierno sobre su reingreso al Mercosur sigue siendo negativa. Legisladores argentinos han recibido con descontento el enfoque del Ejecutivo, que argumenta que la reincorporación podría competir con los intereses energéticos de Argentina en el yacimiento de Vaca Muerta.

El Debate en la Arena Parlamentaria

La discusión sobre el regreso de Venezuela ha encontrado eco en el Parlasur, donde el parlamentario Gabriel Fuks propuso la creación de una comisión dedicada al acercamiento con Venezuela. Esta comisión ha comenzado a trabajar en el establecimiento de diálogos entre parlamentarios de ambos países.

El Acuerdo Comercial con la Unión Europea

A pesar de que el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea comenzará a regir próximamente, es relevante destacar que Venezuela, al igual que Bolivia, no podrá ser parte de este tratado, ya que no participaron en las negociaciones. Sin embargo, su futuro en el bloque podría revaluarse en el contexto de un eventual regreso.