Revelados: La Megaestafa de 3.000 Millones de Dólares al BCRA para Importaciones

La causa que atrajo la atención del país, conocida como "Los Reyes del Blue", se encuentra en un momento clave. La investigación que envuelve a los empresarios Elías Piccirillo, Fernando Auque y Ariel Vallejo podría tomar un rumbo inesperado en los próximos días.

Recientes elementos en el caso han incentivado una escalada en las indagatorias por parte de la Justicia que iniciaron en 2024. Un ex oficial de policía ha solicitado ampliar su declaración sobre el ingreso de un paquete de droga al auto de Auque, una maniobra que, según se sugiere, podría haber sido orquestada por Piccirillo. Además, ha emergido un video casero que muestra a una conocida modelo y conductora envolviéndose en una montaña de dólares en presencia de uno de los implicados.

Despliegue de Allanamientos y Nuevas Revelaciones

La acción judicial se intensificó el 29 de diciembre de 2025, cuando el juez federal Sebastián Casanello ordenó múltiples allanamientos a empleados del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Esto forma parte de una investigación sobre maniobras engañosas relacionadas con la venta de dólares oficiales en diversas financieras del microcentro de Buenos Aires.

Las acciones de la Justicia se centraron en un entramado que pretendía simular importaciones para acceder a dólares oficiales durante el cepo cambiario. Estos dólares, obtenidos a un tipo de cambio oficial, eran luego vendidos en el mercado blue a un precio muy superior, generando un beneficio conocido como «el rulo».

Los Ex Funcionarios Investigados

Entre los ex funcionarios bajo la lupa se encuentran:

Matías Tombolini, ex secretario de Comercio

Miguel Pesce, ex presidente del BCRA

Miembros del directorio del BCRA

Carlos Castagneto, ex titular de la AFIP

Guillermo Michel, ex director general de Aduanas

Cambio de Sistemas y Brechas Cambiarias

La investigación no solo se limita a individuos, sino que también abarca el cambio de SIMI a SIRA, implementado en octubre de 2022. Durante este periodo, la brecha cambiaria alcanzó el 200%, con un dólar oficial alrededor de $350 y el blue cerca de los $1.000. Las importaciones de bienes en 2023 representaron cerca de u$s75.000 millones, y se sospecha que para autorizar operaciones se requerían pagos ilegales del 10% al 15% del valor.

Testigos y Revelaciones Impactantes

Reportes indican que ya hay al menos cuatro empresarios dispuestos a colaborar con la Justicia, afirmando que depositaban dólares en un hotel de Puerto Madero. Según relatos, los empresarios retiraban llaves digitales en recepción, accediendo a habitaciones donde dejaban maletas con efectivo. Estas acciones ocasionan comparaciones con el célebre caso de «Los Cuadernos».

Operaciones en el Mercado Único y el Lavado de Dinero

Simultáneamente, la Justicia investiga operaciones por u$s3.000 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) y presuntas maniobras de lavado que ascienden a unos $819.000 millones. Las casas de cambio como Mega Latina, Gallo Cambios, y Arg Exchange son parte de un análisis exhaustivo que busca descubrir cómo se canalizaron estas divisas del circuito oficial al informal.

Se sospecha que, junto a estos movimientos, entidades bancarias y proveedores de servicios de pago podrían haber jugado un papel clave al desviar la trazabilidad del dinero. Las conexiones también se extienden a Sur Finanzas y su titular, Ariel Vallejo, y a operaciones de financiamiento en el ámbito del fútbol argentino.

Una parte del expediente ha sido elevada a juicio oral por la falsificación de documentos societarios, lo que subraya la gravedad y complejidad de la situación.