Incendio en la Comisaría Séptima: Internos Prenden Fuego a una Frazada

Un incidente menor se registró este sábado en la Seccional Séptima, donde Bomberos Voluntarios y personal del Servicio de Emergencias actuaron con rapidez ante un pequeño fuego iniciado por internos.

Alrededor de las 14 horas, se solicitó la intervención de Bomberos Voluntarios en la dependencia policial tras detectar un foco ígneo. Según la información disponible, el incendio se originó en una frazada dentro de una celda, pero pudo ser extinguido antes de que se extendiera a otras áreas.

Evacuación Segura de los Internos

Siguiendo los protocolos de seguridad establecidos, los internos fueron evacuados de sus celdas para resguardarlos del humo. La coordinación y pronta respuesta del personal permitió controlar la situación sin inconvenientes mayores.

Intervención Médica Preventiva

El Servicio de Emergencias Médicas (SEM) 107 también se presentó en el lugar para examinar a los internos y a los efectivos que pudieran haber estado expuestos al humo o sufrido alguna quemadura. Afortunadamente, tras la revisión, no se reportaron heridos. Todo el procedimiento se realizó de manera preventiva, asegurando la salud y bienestar de todos los presentes.