El trueque oculto: reelecciones con boleta única en la Legislatura bonaerense

En un clima político convulso, surge una intrigante propuesta que podría alterar el panorama electoral de la provincia de Buenos Aires. Los intendentes estarían buscando apoyo para aprobar la Boleta Única de Papel a cambio de reelecciones indefinidas, generando tensiones dentro de la Legislatura.

En los pasillos de la Legislatura bonaerense, se habla de una propuesta intrigante: varios intendentes están dispuestos a asegurar los votos necesarios para la aprobación de la Boleta Única de Papel (BUP), siempre y cuando obtengan el apoyo necesario del partido libertario para asegurar sus reelecciones. Aunque nadie parece querer asumir públicamente la autoría de esta idea, su difusión ha generado diversas reacciones entre los legisladores.

Conflictos y Rumores en la Legislatura

Dos diputados de La Libertad Avanza han confirmado que esta propuesta circula en la Legislatura. “Sí, hemos escuchado comentarios sobre ello. Para el círculo alrededor de Kicillof, interactuar con nosotros resulta más sencillo que tratar con La Cámpora”, afirmó uno de ellos en una reciente conversación con Clarín.

A pesar de los rumores, desde el entorno del diputado nacional Sebastián Pareja –presidente de LLA en la provincia– se desmintió la información. Legisladores de otros sectores también han expresado que han escuchado el comentario, pero atribuyen su origen a fuerzas opositoras.

Crisis de Mandatos en 2027

Modificar la ley 15.315 se vuelve vital, ya que sin cambios, 82 intendentes quedarían fuera de la carrera electoral en 2027. Esta lista abarca un amplio espectro político: 53 peronistas, 17 radicales, 5 libertarios, 3 macristas y 4 vecinalistas. Entre los más destacados se encuentran figuras como Fernando Espinoza en La Matanza y Diego Valenzuela en Tres de Febrero.

Historia de Cambios Legislativos

La ley 14.836, sancionada en 2016, introdujo un límite de dos mandatos consecutivos, apoyada entonces por Sergio Massa. Aunque en 2021 se realizaron ajustes para beneficiar a los actuales funcionarios, surgen cuestionamientos sobre la intención de muchos de tomarse licencias para revaluar su retorno.

En el Congreso provincial, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), liderado por Kicillof, propuso una reforma, pero su iniciativa fue bloqueada por La Cámpora, interesada solo en modificar legisladores y no en incluir a concejales. Actualmente, busca reabrir el tema con anticipación.

Negociaciones y Estrategias

El Frente Renovador, coautor de la ley original junto al PRO, se mantiene férreo en su rechazo a modificaciones. Por otro lado, La Cámpora no se opone completamente, aunque desea discutir reformas generales que involucren también posibles desdoblamientos electorales.

La figura de Máximo Kirchner es clave en las negociaciones, y los intendentes alineados con Kicillof enfrentan un escenario complicado para sumar apoyos y avanzar.

Reacción del Gobierno y Posibilidades Judiciales

El gobierno provincial, a través de voces como la del ministro Carlos Bianco, se ha manifestado a favor de la reelección, argumentando que limitarla sería una medida proscriptiva. Mientras algunos intendentes consideran recurrir a la Suprema Corte bonaerense para desafiar la constitucionalidad de la ley actual, la falta de quorum en el tribunal complica aún más el panorama.

Con la situación política en constante cambio, la atención queda centrada en cómo estos intereses cruzados influirán en las decisiones legislativas y la posibilidad de nuevas alianzas políticas en el futuro cercano.