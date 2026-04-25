Conflicto en Cancillería por 43 Ascensos Diplomáticos

La reciente decisión del Senado de atrasar el tratamiento de ascensos de 43 diplomáticos ha desencadenado una serie de choques dentro de la Cancillería argentina. Este movimiento, que en otro contexto podría haber sido un simple procedimiento administrativo, ha revelado rivalidades internas y tensiones en el cuerpo diplomático.

La semana pasada, la Comisión de Acuerdos del Senado decidió suspender el debate sobre las promociones de 2024 y 2025 para los rangos de embajador, ministro de primera y ministro de segunda. En el Palacio San Martín recuerdan que algunas de estas decisiones vienen siendo postergadas desde la gestión de Alberto Fernández. Ahora, el actual ministro, Pablo Quirno, se encuentra ante la dificultad de gestionar una lista ya conflictiva que había sido elaborada durante la administración de Gerardo Werthein.

Estados de Ánimo en la Casa Rosada

Desde la Casa Rosada, la situación es clara: falta el apoyo necesario para validar todos los nombres propuestos. Varios senadores afines al oficialismo, incluyendo a radicales y miembros del PRO, han expresado preocupaciones sobre algunos candidatos, sugiriendo que no todos cumplen con los requisitos para ascender. Esta falta de consenso ha dado lugar a un ambiente de incertidumbre.

Críticas desde el Radicalismo

Dentro del radicalismo, surge otra crítica: algunos promovidos tienen vínculos históricos con el peronismo o el kirchnerismo, lo que ha aumentado la resistencia entre ciertos senadores. Esta percepción ha llevado a demandas para revisar la lista antes de llevarla al plenario.

Respuesta Sindical y Acusaciones de ‘Maniobras’

La representación sindical no tardó en manifestarse. APSEN, el gremio que agrupa a los diplomáticos, lanzó un comunicado criticando la demora en el proceso. Consideran que cualquier intervención ajena al procedimiento legal establecido es “improcedente y antiética”. Esta declaración ha sido interpretada como un dardo dirigido a aquellos que han influido en los senadores para bloquear ciertos ascensos.

Los momentos de tensión en el Palacio San Martín se intensifican.

Los rumores apuntan a un grupo específico de diplomáticos que habrían objetado a varios postulantes, interrumpiendo el avance del tratamiento. Entre dichos nombres se mencionan a Mario Verón Guerra, embajador en Colombia, y Ariel Campero, agregado cultural en Lima. Ambos han negado tener poder real para frenar el proceso, pero el descontento general ha puesto a ciertos funcionarios en la mira.

Ascensos en la Mira: ¿Cuál es la Estrategia del Gobierno?

Entre los nombres propuestos se encuentran figuras clave en el dispositivo actual de Quirno, como el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Fernando Brun, y el embajador ante la ONU, Francisco Tropepi. Sin embargo, también figuran otros diplomáticos que han enfrentado críticas, como Santiago Villalba Díaz y Juan Manuel Cortelletti.

Las alternativas ya se están considerando en el Senado para mitigar el impacto de este conflicto. Una posible salida sería aprobar un grupo limitado de ascensos en las próximas semanas y dejar el resto para su consideración futura, mientras se inicia la preparación de ascensos para 2026.

Sin embargo, esta solución comprueba que el asunto va más allá de simples ascensos. Se ha expuesto una lucha por el poder, influencias y lealtades dentro de un servicio exterior donde las heridas tienden a perpetuarse más allá de los procedimientos formales.