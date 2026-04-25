¡Regreso triunfal! 15 pingüinos liberados tras meses de rehabilitación en la costa bonaerense

Quince pingüinos, entre ellos trece magallánicos y dos saltarines, han sido devueltos a su hábitat natural tras un exitoso proceso de recuperación en la Fundación Mundo Marino de San Clemente del Tuyú.

Las historias detrás de cada pingüino

Estos valiosos ejemplares fueron rescatados de diversas localidades del litoral bonaerense entre junio de 2025 y marzo de 2026. La mayoría presentaba síntomas de desnutrición y deshidratación, algunos con heridas graves causa de redes de pesca, mientras que uno padeció lesiones por ataques de perros. Según Sergio Rodríguez Heredia, biólogo a cargo del Centro de Rescate, “los cuadros son comunes pero con un nivel de compromiso muy alto”, haciendo referencia a la gravedad de las condiciones en que llegaron.

Un pingüino saltarín en apuros

El caso más impactante fue el de un pingüino saltarín que llegó empetrolado desde Pinamar. El petróleo afecta la estructura de las plumas, cruciales para la protección ante el agua y el frío. Para salvarlo, fue necesario un lavado especializado que eliminará el hidrocarburo sin dañar más sus plumas. Después, el protagonista deberá acicalarse para recuperar su capa impermeable.

Desafíos en la muda del plumaje

Algunos pingüinos también llegaron con muda incompleta, un problema ligado a la falta de nutrición. La energía requerida para este proceso es significativa; sin reservas adecuadas, los animales no pueden completar la muda y, como consecuencia, no se aíslan térmicamente, generando un círculo vicioso que complica su recuperación.

Proceso de estabilización y recuperación

Después de su ingreso al Centro de Rescate, los pingüinos fueron tratados mediante fluidoterapia y alimentación progresiva, comenzando con pescado licuado. Además, se les realizaron análisis de sangre y se les colocó un microchip para seguir su historia clínica en rescates futuros, contribuyendo así a la conservación de la especie.

Colaboraciones que hacen la diferencia

La exitosa recuperación de estos pingüinos fue posible gracias a la colaboración entre la Fundación Mundo Marino, autoridades locales y distintas organizaciones, como la Fundación Ecológica Pinamar y guardaparques de la Reserva Natural Mar Chiquita, quienes jugaron un papel crucial en el avistamiento y traslado de los animales.