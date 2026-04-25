Tristán Rodríguez Loredo: ‘Los promedios ya no reflejan la realidad económica’

La Economía Argentina: Desigualdades y Cambios en un Contexto Global

En un panorama económico complejo y en constante transformación, Tristán Rodríguez Loredo, editor de Economía de la revista Noticias, analiza las actuales dinámicas del mercado argentino y subraya que los indicadores convencionales no informan adecuadamente sobre la situación del país.

Los Promedios Ya No Cuentan

Rodríguez Loredo critica la simplificación de los datos macroeconómicos, asegurando que “los promedios cada vez explican menos”. Resalta que la recuperación económica muestra una profunda desigualdad, señalando que mientras algunos sectores prosperan, otros experimentan grandes dificultades.

Un Consumo Fragmentado: Dos Caras de la Misma Moneda

Este fenómeno se refleja en el consumo: “El consumo está deprimido”, especialmente en comercios tradicionales. Sin embargo, hay sectores que brillan, como el de los servicios recreativos, que “han alcanzado picos históricos”, mostrando una economía polarizada donde conviven diferentes realidades de gasto.

Transformaciones en el Mercado Laboral

La evolución del empleo es otro tema crucial. Aunque la tasa de desocupación es relativamente baja, Rodríguez Loredo hace hincapié en el aumento de trabajadores independientes y la disminución de empleos registrados, lo que apunta a un crecimiento de la informalidad laboral. También menciona el impacto de las plataformas digitales en el sector, donde las regulaciones a menudo quedan desactualizadas.

Impacto de la Transformación Digital en el Comercio

La disrupción tecnológica está cambiando la forma en que consumimos. Rodríguez Loredo explica que “la gente va menos a los locales físicos y compra más por medios digitales”, reflejando una tendencia mundial que redefine el comercio.

Geografía Económica: Un Mosaico de Realidades

El análisis también revela diferencias regionales significativas. Provincias como Neuquén han mostrado un crecimiento robusto, mientras que en áreas urbanas densas, como el conurbano, se percibe una notable caída de la actividad.

El Rol del Estado en un Mundo en Cambio

Finalmente, Rodríguez Loredo aborda el papel del gobierno, afirmando que aunque puede moderar ciertas tendencias, “no puede cambiar de raíz” las dinámicas que dominan el escenario económico. Plantea que muchos de estos cambios son impulsados por fuerzas globales que superan las decisiones locales, lo que invita a repensar la intervención del Estado en la economía actual.