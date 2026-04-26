Compra directa: Los consumidores pasan por encima de los importadores

Con un aumento sin precedentes en las importaciones, la industria argentina enfrenta un nuevo panorama que reabre el debate sobre la apertura comercial y la competitividad local.

José Luis Lopetegui, director de Comercio Exterior de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, conversó con Canal E sobre cómo este fenómeno ha desafiado las normas tradicionales del comercio y el comportamiento de los consumidores.

La Transformación del Comercio: ¿Estructural o Coyuntural?

Para Lopetegui, el incremento en las compras al exterior es parte de un cambio estructural. «La flexibilización de las normas ha permitido que se reabra el flujo comercial de manera significativa», explicó. Compara esta situación con la de alguien que, al ser liberado de restricciones, corre a comprar en una juguetería.

Cambio en el Comportamiento del Consumidor

El director también mencionó cómo la digitalización ha alterado las reglas del juego en el comercio. «Ahora no son solo los importadores quienes participan, sino que el consumidor puede adquirir directamente de los fabricantes, eliminando intermediarios», subrayó. Esta nueva dinámica ha provocado una diferencia notable en los precios.

Desafíos frente a la Competencia Internacional

Al hablar de la influencia de China y otros mercados, Lopetegui se mostró claro: «No se puede competir con China, pero el cambio va más allá de un solo país». Resaltó que la digitalización y la inteligencia artificial han puesto a muchos compradores argentinos en un nivel competitivo similar con los exportadores.

El Impacto sobre las PyMEs: Una Realidad Preocupante

Uno de los principales temas discutidos fue el efecto de esta apertura en las pequeñas y medianas empresas. Lopetegui mencionó que el problema no radica en la competencia, sino en la velocidad de estos cambios. «Las empresas no siempre tienen el tiempo ni los recursos para readaptarse», advirtió.

El director criticó la actual política comercial, señalando que muchas empresas están cerrando porque no pueden competir en un entorno que favorece las importaciones. «Mientras que importar se ha vuelto más sencillo, los costos de producción local siguen siendo elevados», concluyó. «Las empresas están siendo presionadas por impuestos y costos operativos.»