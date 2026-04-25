Informe de la UCA: 1 de cada 4 trabajadores se salta el almuerzo

La alimentación en el entorno laboral argentino se ha vuelto un reflejo preocupante de la desigualdad económica y social. Un estudio reciente del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA-UCA) revela que casi el 25% de los trabajadores no se alimentan durante su jornada laboral, mientras que un 83,5% reduce la calidad o cantidad de su comida debido a razones económicas.

Este informe, resultado de una encuesta a más de mil trabajadores, pone de manifiesto que la alimentación en el trabajo depende de factores como el nivel de ingresos, el tamaño de la empresa y el tipo de actividad laboral. Las condiciones de trabajo, como la infraestructura disponible y el tiempo, influyen notablemente en la posibilidad de una alimentación adecuada.

Iniquidad entre Ingresos y Condiciones Laborales

El estudio destaca que aunque el 77,4% de los empleados asegura comer en su jornada, un alarmante 22,6% no tiene esa opción. Esta situación es más crítica entre trabajadores de menores ingresos y aquellos empleados en pequeñas empresas o sectores menos calificados, donde la inseguridad alimentaria se presenta con más fuerza.

Las restricciones económicas son el principal obstáculo: más de la mitad de los encuestados admite haber debido omitir comidas o elegir alimentos menos nutritivos por falta de dinero. Solo un 16,5% se encuentra libre de estas privaciones, lo que evidencia cómo el poder adquisitivo afecta directamente la calidad de la alimentación.

Alimentación: De lo Colectivo a lo Individual

El informe revela un cambio en los hábitos alimentarios. Un 41,5% de los trabajadores come en su escritorio, mientras que solo el 38,9% utiliza un comedor. Esto sugiere una degradación de la experiencia compartida en las pausas de comida, que se ha convertido en un acto más individual y precario.

Respecto a la posibilidad de compartir la comida, aunque un 61,8% lo hace con compañeros, un 32,3% come solo, cifra que aumenta con la edad y en empresas con menos recursos. El teletrabajo ha exacerbado esta soledad, donde el 77% de los empleados come sin compañía, afectando las interacciones sociales vitales en el contexto laboral.

Consecuencias para la Salud y la Necesidad de Estrategias Efectivas

Las repercusiones de estos hábitos alimentarios son preocupantes. El 23,1% de los trabajadores en cuestión presenta obesidad, vinculando directamente la calidad de la alimentación con las condiciones laborales y la salud. La falta de recursos y de tiempo para una adecuada organización se transforman en un creciente factor de riesgo.

Ante esta situación, surge una demanda fuerte por cambios. Un 80,4% de los trabajadores aboga por ayudas del empleador para la alimentación, y un 76% considera que una pausa adecuada mejoraría significativamente su bienestar. Más de la mitad de los encuestados sostiene que estos beneficios influirían favorablemente en su salud.

El informe subraya que la alimentación en el trabajo no es un asunto menor, sino un componente esencial del bienestar laboral. En el marco de una crisis económica, asegurar condiciones adecuadas para alimentarse se presenta no solo como una necesidad social, sino como una inversión necesaria en salud y productividad.