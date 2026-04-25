Karina Milei y Santilli se unen para el desafío bonaerense 2027

Karina Milei Impulsa el Futuro Político en Suipacha: Más de 1500 Dirigentes se Unen a La Libertad Avanza

El pasado sábado 25, Karina Milei encabezó en Suipacha el lanzamiento del programa 2026 de la Escuela de Formación, Debate y Análisis Político. Este evento reunió a más de 1500 líderes de los 135 distritos de Buenos Aires, señalando la firme intención de su partido por conquistar la provincia en 2027.

El acto culminante tuvo lugar con la participación de la presidenta de La Libertad Avanza junto al ministro del Interior, Diego Santilli, y el diputado nacional Sebastián Pareja, quien lidera el partido en la provincia. La jornada comenzó con intervenciones de la diputada Miriam Niveyro y el senador provincial Luciano Olivera.

Karina Milei, Sebastián Pareja y Diego Santilli en Suipacha

Un Paso Estratégico Hacia 2027

La elección de Suipacha, un municipio con una fuerte tradición peronista, no fue un hecho al azar. La Libertad Avanza busca formar nuevos cuadros dirigentes para desafiar la hegemonía del peronismo de Axel Kicillof en las próximas elecciones.

Karina Milei expresó su agradecimiento a los presentes y enfatizó la importancia del compromiso de quienes se involucran en esta causa. «Es mucho más grande que cualquiera de nosotros», manifestó, añadiendo que el cambio en la provincia debe ser un esfuerzo colectivo basado en las ideas de libertad promovidas por Javier Milei.

Visión Compartida para la Gobernación

Sebastián Pareja fue claro sobre los objetivos: «El Presidente nos pidió un objetivo claro: ganar la Provincia de Buenos Aires». Para ello, se está construyendo una alternativa de gobierno sólida bajo La Libertad Avanza en todos los municipios.

Diego Santilli, por su parte, criticó la gestión actual, diciendo: «Tenemos el desafío de transformar una provincia productiva que ha sido llevada al abandono». En medio de esto, se destacan los nombres de Santilli y Pareja como posibles candidatos a la gobernación en 2027.

Fortalecimiento Interno y Formación de Dirigentes

El encuentro también reafirmó el liderazgo de Sebastián Pareja en el armado político bonaerense, en un contexto de competencia interna. Karina Milei ha expresado la necesidad de fortalecer los bloques en la Legislatura para asegurar la influencia del partido en la provincia.

Durante el evento, se llevaron a cabo capacitaciones en estrategias políticas y comunicación, además de presentar nuevos programas de formación municipal. El ciclo 2026 busca ampliar los conocimientos de los más de 4000 dirigentes que ya fueron capacitados bajo la premisa «conocer para legislar».