Descubren fetos en bolsas durante allanamiento a clínica

Una conmoción recorre el país tras el allanamiento realizado el viernes 24 en la Clínica Santa María, donde las autoridades descubrieron restos de fetos humanos en un depósito. La investigación se enmarca en un sombrío caso de abuso que involucra a una menor.

El Poder Judicial de Santiago del Estero llevó a cabo una operación que reveló una impactante situación en una clínica de Villa Ballester. Durante el registro, se hallaron bolsas con fetos humanos, lo que encendió alarmas sobre las posibles violaciones de derechos y prácticas ilegales en el establecimiento.

Un caso de violación y embarazo en una niña de 12 años

Este operativo se relaciona con una grave denuncia de violación contra una niña de 12 años, oriunda de Monte Quemado, Chaco, quien estaba cursando un embarazo avanzado de ocho meses. La menor y su madre, de 48 años, fueron localizadas en el sanatorio del partido de San Martín.

Revelaciones sobre la organización implicada

Nuevas informaciones sugieren que una ONG podría estar involucrada en el traslado de la menor. Según denuncias, esta organización habría financiado el viaje y la estancia en Palermo, así como la atención médica en una clínica ginecológica tras el traslado.

Un allanamiento de horror

La orden de allanamiento fue emitida por el Juzgado Federal de Tres de Febrero, y los operativos realizados llevaron a los investigadores a un depósito dentro de la clínica donde se encontraron ocho fetos humanos. De estos, cinco estaban completamente formados, mientras que otros dos mostraban signos de desmembramiento. Los restantes se encontraban en una etapa inicial de desarrollo.

Documentación sospechosa y posibles irregularidades

Además de los restos encontrados, las autoridades aseguraron que se incautaron anotaciones y registros que podrían indicar prácticas sistemáticas en la clínica. La investigación se centra en la posibilidad de que el bebé que gestaba la niña haya nacido vivo y sido entregado, lo que podría implicar un caso de trata de personas.

Diligencias en curso y búsqueda de justicia

Las operaciones no solo han abierto un camino federal, sino que también han desencadenado diligencias por averiguación de ilícitos a través de la UFI N°7 del Departamento Judicial de San Martín, en jurisdicción de Malvinas Argentinas. La búsqueda de justicia se intensifica mientras la comunidad se pregunta cómo han podido suceder estos crímenes en silencio.