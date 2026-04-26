Franco Colapinto Brilla en Buenos Aires

La emoción por el automovilismo vuelve a invadir las calles de Buenos Aires con la esperada exhibición de Franco Colapinto, quien se subirá al monoplaza de Alpine en un evento sin precedentes.

Este domingo, el icónico Road Show de Palermo se transformará en un auténtico espectáculo de velocidad y adrenalina. La presentación del auto de Fórmula 1 de Alpine, realizado en el Obelisco, marca el regreso de la F1 a la capital argentina después de una larga ausencia.

Un Monoplaza de Ensueño

El coche que manejará Colapinto es un Lotus E20 de 2022, equipado con un potente motor Renault V8. Este monoplaza, que representa a la escudería francesa, tiene como protagonistas al piloto argentino y a Pierre Gasly.

Horarios de Exhibición

Franco Colapinto realizará cuatro emocionantes salidas al circuitó callejero:

12:45 – Primera sesión

14:30 – Segunda salida

15:15 – Tercera exhibición

15:55 – Gran cierre en un bus descapotable.

Recorrido del Circuito

El circuito estará ubicado en Palermo, con un trazado que incluye la Avenida del Libertador, Avenida Sarmiento y el Monumento a los Españoles. A partir de las 9 de la mañana, la entrada será gratuita, ofreciendo diversión y entretenimiento para toda la familia, incluyendo pantallas gigantes y música en vivo.

El Toque Especial de Alpine para Colapinto

Alpine ha dado un guiño a Francisco Colapinto, destacando su pasión por el club Boca Juniors a través de un video en redes sociales que muestra al piloto argentino en entornos emblemáticos de la ciudad, incluyendo el famoso barrio de La Boca.

Polémica en Redes Sociales

Un incidente notorio se produjo cuando Alpine censuró un video en el que Colapinto mencionaba a las Islas Malvinas, lo que ha generado controversia entre los aficionados argentinos, quienes consideran esta acción como un desaire.

Impresiones de un Piloto Experimentado

Sacha Fenestraz, quien compitió previamente con el Lotus E20, describió la experiencia de conducir este monoplaza como “una verdadera nave espacial”. Fenestraz compartió consejos para Colapinto, enfatizando en disfrutar al máximo la oportunidad y manejar con precaución, ya que el vehículo no puede estar inactivo por más de 15 segundos.

“Recuerdo que le sugerí a Renault traer un auto de F1 a Argentina. Este evento es una muestra clara de la pasión que existe por el automovilismo en el país”, comentó el piloto, reflejando la importancia de la conexión entre el automovilismo y la cultura argentina.