Cierre Total en Costa Verde Este Domingo por el IRONMAN 70.3: Detalles de Horarios y Desvíos

Este domingo 26 de abril, el Circuito de Playas de la Costa Verde estará completamente cerrado debido a la esperada competencia internacional IRONMAN 70.3 Lima – Perú 2026. ¡Aquí te contamos todo lo que necesitas saber!

Detalles del Cierre en la Costa Verde

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) ha anunciado que el cierre del tránsito vehicular se llevará a cabo desde las 3:00 hasta las 11:00 horas. La restricción afecta ambos sentidos de la vía, abarcando desde la calle Virú en San Miguel hasta la avenida Defensores del Morro en Chorrillos.

Accesos Afectados

Este cierre limitará el acceso desde distritos como Magdalena del Mar, San Isidro, Miraflores, Barranco y Chorrillos. Un total de 18 accesos principales serán bloqueados en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP) y otras autoridades. Se recomienda a los conductores retirar sus vehículos antes del inicio del evento para garantizar una correcta limpieza y el desarrollo seguro de la competencia.

Consejos para Planificar tu Trayecto

Para quienes transitan de norte a sur, se sugieren alternativas como avenidas Costanera, Bertoloto, Brasil, Javier Prado y Vía Expresa Paseo de la República. También se pueden utilizar vías como Sucre, Del Ejército, y el circuito de malecones.

En sentido contrario, de sur a norte, las avenidas Chorrillos, Pedro de Osma, Miguel Grau, Reducto, José Pardo, Del Ejército, jirón Salaverry y La Paz serán opciones viables. También es recomendable acceder a la Vía Expresa a través de la avenida Escuela Militar o República de Panamá.

Acceso al Aeropuerto Jorge Chávez

Quienes se dirijan al aeropuerto deben evitar el circuito de playas entre 3:00 a.m. y 2:00 p.m. Se prevé que el acceso desde Callao hacia la Bajada Balta podría habilitarse entre 11:30 a.m. y mediodía, dependiendo del avance del evento.

IRONMAN 70.3 Lima – Perú 2026: Un Evento Internacional de Gran Magnitud

Este certamen reunirá a más de 1,200 atletas de 36 países, quienes competirán en la Playa Agua Dulce en Chorrillos. El recorrido incluye 1.9 kilómetros de natación en el océano Pacífico, 90 kilómetros de ciclismo por la Costa Verde y 21.1 kilómetros de carrera a pie, con partida y llegada en el mismo punto.

Competencia y Expectativas

Delegaciones de países como Brasil, Estados Unidos, Colombia, Argentina y Chile participarán en la búsqueda de cupos para el campeonato mundial en Francia. Este evento no solo es una oportunidad para los atletas, sino también una operativa logística considerable que requiere la colaboración de todos los ciudadanos para seguir las indicaciones de las autoridades y respetar los desvíos señalizados.