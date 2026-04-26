El Secreto Detrás del ‘Super Peso’ que Está Afectando al Dólar

La reciente ola de emisiones de deuda en dólares por parte de provincias y empresas argentinas refuerza la oferta de divisas y brinda un alivio al mercado cambiario. Durante esta semana, se han sumado otros 1.200 millones de dólares en colocaciones en Nueva York, elevando el total a 13.000 millones desde las elecciones que catapultaron el interés en los títulos argentinos.

Un Aumento Significativo en las Emisiones de Deuda

De acuerdo con análisis de Portfolio Personal Inversiones, desde el 27 de octubre, tras las elecciones legislativas, las emisiones de deuda en moneda extranjera alcanzan los 13.000 millones de dólares. Esta cifra incluye colocaciones de empresas, principalmente del sector energético, y provincias como Córdoba, Santa Fe, y Chubut.

Chubut y Edenor Protagonizan Nuevas Colocaciones

Esta semana, la provincia de Chubut captó 650 millones de dólares en Wall Street mediante una emisión a 10 años con una tasa de 9,45%. La empresa energética Edenor siguió su ejemplo, logrando 550 millones a través de un bono a 7 años con una tasa de 9,5%. Ambas colocaciones evidencian una fuerte demanda, reflejando la confianza de los inversores en el mercado argentino.

El Efecto en las Reservas del Banco Central

El continuo flujo de deuda en el mercado internacional favorece las reservas del Banco Central, aumentando la oferta de dólares. Como resultado, se espera que esta tendencia respalde el valor del peso, ya que los emisores necesitan pesos para cubrir compromisos locales, lo que a su vez integra dólares al sistema cambiario.

Este contexto ha propiciado que el Banco Central acumulase alrededor de 6.700 millones de dólares en compras de reservas durante el año. Con la disminución de la demanda privada, el tipo de cambio oficial ha experimentado una caída nominal del 4,4% en 2023.

Perspectivas para el Dólar Mayorista

Con la combinación de las ofertas de deuda y las liquidaciones de exportaciones, se prevé que el dólar mayorista se mantenga entre 1.350 y 1.400 pesos hasta mediados de año. Los analistas anticipan ingresos significativos del sector agroexportador, que podrían superar los 10.000 millones de dólares.

Expectativas a Futuro

Los expertos sugieren que, aunque la calma cambiaria puede continuar en el corto plazo, es probable que se presente cierta volatilidad en el futuro. A medida que se acerquen las elecciones y la estacionalidad del agro termine, podría haber un ajuste en las posiciones de los inversores. Sin embargo, el sector energético seguirá aportando a las reservas, lo que ayudará a estabilizar el tipo de cambio en el corto plazo.

El saldo comercial positivo en el sector energético, que alcanzó casi 1.100 millones de dólares en marzo, refleja la robustez de esta área. Asimismo, iniciativas como el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) están impulsando flujos que sumarán a la oferta de divisas en el mercado.