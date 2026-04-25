Tensión en Medio Oriente: Guerra de EE. UU. e Israel contra Irán, actualización en vivo – 25 de abril

En un esfuerzo por revitalizar las conversaciones con Estados Unidos, Irán ha enviado a su ministro de Relaciones Exteriores a Pakistán, donde espera facilitar un canal de comunicación.

Pakistán se ha posicionado como un mediador crucial entre Irán y Estados Unidos, intentando reiniciar el diálogo que comenzó hace dos semanas. Este viernes, el canciller iraní, Abás Araqchi, arribó a Islamabad para dialogar con altos funcionarios del gobierno pakistaní.

Entre sus encuentros, Araqchi se reunió con el jefe del ejército de Pakistán, Asim Munir, como lo muestran imágenes compartidas por la embajada iraní en las redes sociales.

A pesar de los esfuerzos por reactivar las conversaciones, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baqai, aclaró que no se prevé una reunión directa entre Teherán y Washington. En cambio, se espera que Irán comunique su postura a través de intermediarios pakistaníes.