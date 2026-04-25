El Peligroso Olvido: El Sistema de Alerta de Inundaciones del Everest en Peligro

La vital red de alerta para desbordamientos en el Everest enfrenta un grave deterioro, poniendo en riesgo la vida de miles en la región.

Un sistema de alerta temprana para inundaciones, cuyo propósito es proteger a miles en la región del Everest, se encuentra en un estado alarmante, según confirmaron fuentes oficiales. Funcionarios nepalíes admitieron que el mecanismo ha dejado de operar correctamente tras años de desatención.

Un sistema olvidado

Los habitantes de las comunidades sherpas advirtieron a los medios que la última inspección del sistema respaldado por Naciones Unidas fue hace años, tras la evacuación del peligroso lago glaciar Imja en 2016. Desde entonces, el mantenimiento ha sido inexistente, provocando el deterioro de las torres de alerta, que están oxidadas y a merced de robos de sus componentes esenciales.

Problemas en la transmisión de datos

El sistema de alertas depende de la comunicación satelital para informar sobre los niveles de agua de los glaciares. Sin embargo, esta conexión se ha vuelto poco fiable, según funcionarios del Departamento de Hidrología y Meteorología (DHM) de Nepal. En particular, el lago Imja, situado a más de 5,000 metros, no ha desbordado desde su drenaje, aunque expertos advierten que los glaciares están en constante expansión debido al calentamiento global.

Inundaciones potenciales

Los científicos han alertado que el derretimiento acelerado de los glaciares podría originar inundaciones catastróficas. En solo cinco décadas, la zona ha registrado al menos cinco inundaciones provocadas por lagos glaciares, escenario que mantiene en alerta a los residentes de Chhukung, la aldea más cercana al lago Imja.

Riesgos para la comunidad

La falta de mantenimiento del sistema ha sembrado un clima de miedo. Ang Nuru Sherpa, líder comunitario, expresó: «Cada año acudimos a las autoridades a pedir reparaciones, pero hemos sido ignorados». Él y otros habitantes subrayan la vulnerabilidad no solo de los pobladores, sino también de los más de 60,000 turistas que visitan la región cada año.

El impacto del presupuesto limitado

A pesar de ser conscientes de los riesgos, las autoridades no han destinado fondos para la continuación del sistema. Niraj Pradhananga, meteorólogo del DHM, indicó que ninguna solución viable ha sido propuesta para la cobertura de los costos de mantenimiento, dejando a los residentes ante un inminente desastre. Archana Shrestha, directora del DHM, reconoció que se han dirigido recursos hacia otros proyectos, aunque la atención se centrará nuevamente en el lago Imja.

Un futuro incierto

Frente a los desafíos, el PNUD ha asegurado un nuevo financiamiento de 36 millones de dólares para aplicar las lecciones aprendidas del lago Imja en otras cuatro áreas de Nepal. A pesar de los avances, el miedo y la desconfianza persisten entre los habitantes, quienes se sienten atrapados entre la inacción gubernamental y la amenaza constante de inundaciones.

Nawang Thome, líder de la comunidad, resumió la situación: «Han invertido millones en un programa de protección que no vemos reflejado en nuestra realidad diaria, donde el temor a perder nuestras vidas y hogares persiste».