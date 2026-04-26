River vs. Aldosivi: Sigue el Torneo Apertura en Vivo

Tras una dolorosa derrota en el superclásico, River Plate se enfrenta a Aldosivi en un partido decisivo que promete emociones intensas y necesidad de puntos.

Un golpe duro en casa para River

El último encuentro dejó a River Plate con una espina clavada tras perder 1-0 ante Boca Juniors en su propio estadio. Esta caída rompió una serie de nueve partidos sin perder y ha despertado una necesidad urgente de reacción en el plantel.

Aldosivi, en busca de su primer triunfo

Mientras tanto, Aldosivi llega a este choque con la presión de sumar puntos. Con un inicio de torneo complicado, el equipo ha acumulado siete empates y siete derrotas, y está decidido a conseguir su primera victoria en la Liga Profesional.

Expectativas y estrategias en juego

River Plate, obligado a reconquistar a su afición, necesita desplegar un juego ofensivo eficaz y mantener la solidez defensiva que lo caracterizó en el pasado. Por otro lado, Aldosivi buscará aprovechar cualquier desliz de su rival, con la intención de robar puntos en este encuentro crucial.