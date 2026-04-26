Trump Evacuado del Cena de Corresponsales por Ruidos Fuertes – Cobertura en Vivo

Título: Tensión en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca: Bangs y Evacuaciones Sorprendentes
Bajada: Una noche de gala se tornó caótica en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca con reportes de disparos, provocando la evacuación de Donald y Melania Trump, mientras los asistentes buscaban refugio.
La Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, celebrada el sábado por la noche, se vio interrumpida por una serie de estruendos que desataron el caos en el hotel Washington Hilton. Donald Trump y Melania fueron evacuados de inmediato mientras los periodistas y sus invitados se refugiaban bajo las mesas, sorprendidos por la inesperada situación.
Situación de Emergencia
Los testimonios indican que el Servicio Secreto actuó rápidamente, con armas desenfundadas, tratando de asegurar la zona y guiando a los reporteros de la sala hacia un lugar más seguro. Según las primeras informaciones, se mencionaron «disparos» en el lugar, aumentando la preocupación entre los presentes.
Ambiente de Tensión
La atmósfera se volvió tensa y cargada de incertidumbre mientras los periodistas esperaban noticias sobre la situación. Con cada segundo que pasaba, la inquietud crecía entre los asistentes, muchos de los cuales no estaban seguros de cómo proceder ante el aparente peligro.
Este es un relato en desarrollo y se actualizará a medida que se reciban más detalles.