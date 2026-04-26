Detenido tras el tiroteo en la cena de corresponsales de la Casa Blanca: Trump evacuado

Un inesperado tiroteo sacudió la Cena de Correspondientes de la Casa Blanca, provocando una rápida evacuación de sus asistentes, entre ellos Donald y Melania Trump. La situación generó pánico en el salón del hotel Washington Hilton mientras se escuchaban estruendos en medio de la celebración.

La noche del sábado, el evento se vio interrumpido por ruidos fuertes, lo que llevó a muchos periodistas y sus invitados a buscar refugio bajo las mesas. Reportes indican que el Servicio Secreto reaccionó rápidamente, con armas desenfundadas mientras los reporteros eran evacuados y se escuchaban gritos de “¡se dispararon tiros!”

Reacción Inmediata del Servicio Secreto

Trump utilizó su cuenta en Truth Social para elogiar al Servicio Secreto y a las fuerzas del orden, confirmando que el tirador había sido detenido. El expresidente indicó que estaba a la espera de una decisión sobre la continuación del evento.

Detalles del Incidente

Según un comunicado del Servicio Secreto, el incidente ocurrió cerca del área de control de seguridad del hotel, donde un individuo fue arrestado. Weijia Jang, presidenta de la cena, comunicó a los asistentes que el presidente planeaba ofrecer una conferencia de prensa más tarde y que se reprogramaría la cena anual, la cual celebra al cuerpo de prensa de la Casa Blanca.

Un Ambiente de Inseguridad

Los reporteros presentes comenzaron a recibir mensajes confusos sobre si debían permanecer en el salón. Algunos optaron por quedarse, a pesar de la tensión palpable, ya que el programa parecía reiniciarse, aunque se había retirado el sello presidencial del podio.

Relatos de los Testigos

Wolf Blitzer de CNN reportó haber visto a una persona armada en el evento. “Vi al tirador en el suelo después de que comenzó a disparar,” aseguró, añadiendo que la policía lo neutralizó rápidamente.

Los asistentes, que estaban por iniciar su cena, entraron en pánico al escuchar los disparos. Jamie Raskin, congresista demócrata de Maryland presente en la cena, mencionó que nunca vio al tirador, pero que un agente del Servicio Secreto lo empujó al suelo para protegerlo. “La gente estaba gritando y asustada,” recordó.

La Reacción del Público

Testigos describieron el ambiente como tenso, con murmullos sobre lo que había ocurrido. “Escuché ruidos fuertes, pero no sabía si eran reacciones de la gente o disparos,” dijo Raskin, aliviado de que, tras el incidente, los asistentes finalmente se sintieran en seguridad.

Un Evento Ya Tenso

Este año, la Cena de Correspondientes era especialmente delicada por la presencia de Trump y miembros de su gabinete, incluido el secretario de Defensa y el secretario de Estado. El expresidente decidió asistir a este evento tras no haber participado el año anterior y durante su primer mandato. La tradición de la cena se remonta a 1921, con la primera presencia presidencial oficial en 1924, cuando Calvin Coolidge asistió.