Facundo Navarro: «La doma hoy es un lazo, no una imposición»

La doma de caballos está experimentando una transformación sin precedentes, marcada por un cambio en la forma de abordar esta milenaria práctica. Facundo Navarro, un destacado domador argentino, explica cómo el respeto y la compasión han redefinido la relación entre humanos y caballos.

Facundo Navarro, heredero de una tradición familiar profundamente conectada con los caballos, ha sido testigo de la evolución de la doma. Su experiencia abarca desde sus inicios junto a su padre, Daniel Navarro, figura reconocida en el ámbito equino, hasta su reciente participación en la Sociedad de Polo de Egipto. Ahí, compartió su pasión y conocimiento durante tres intensos años.

Un Nuevo Enfoque en la Doma

Al frente del Centro de Doma “El Algarrobo”, Navarro reflexiona sobre cómo la genética y los avances tecnológicos han reconfigurado esta práctica. “Ya no se parece en nada a lo que era antes”, asegura, enfatizando la necesidad de adoptar métodos más respetuosos y responsables.

Transformación Cultural y Tecnológica

“El acceso a información y la comunicación actual han revolucionado la doma”, explica Navarro. “Hoy, la compra de un caballo de polo puede implicar una inversión considerable, lo que aumenta nuestra responsabilidad como domadores”. Las prácticas agresivas del pasado han dado paso a una convivencia más armoniosa, donde la paciencia y el respeto dominan el proceso de entrenamiento.

Desafíos de la Modernidad

El domador señala que el vínculo entre el caballo y su entrenador se ha transformado: “No se trata solo de rendimiento, sino también de generar confianza. Los tiempos actuales requieren un enfoque meticuloso que evita métodos que causen daño”.

Menos Agresión, Más Comprensión

Navarro destaca que la violencia, presente en viejas prácticas donde se utilizaban técnicas de intimidación, ha sido prácticamente erradicada. “El caballo necesita comprender lo que se le pide; la violencia solo genera miedo y resistencia”, afirma. Así, el proceso de doma se centra en la empatía y la educación del animal, lo que lleva a un entrenamiento más efectivo y saludable.

Argentina en el Mundo de la Doma

A pesar de que países como Estados Unidos llevan la delantera en técnicas de doma, Navarro agrega que Argentina ha sabido aprovechar su singular genética equina. “La raza Polo Argentino, resultado del cruce entre caballos de carrera y criollos, ha posicionado al país en la vanguardia de la producción equina”, resalta.

La Importancia de la Genética

Una buena genética, según Navarro, es esencial para facilitar el aprendizaje del caballo. “Los caballos son como esponjas; lo que aprenden, lo repetirán. Por ello, es crucial establecer una base sólida en su educación desde el principio”, concluye, reflejando su compromiso con una doma ética y responsable.

Una Pasión que Trasciende

Desde sus tempranos días rodeado de equinos hasta su actual dedicación plena a la doma, Facundo Navarro ha cultivado una profunda conexión con el mundo ecuestre. “Si hubiera tenido la oportunidad, me habría encantado jugar más al polo, pero la doma es mi verdadera pasión”, confiesa, reafirmando su dedicación a esta noble práctica.