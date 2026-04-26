Entre Ríos avanza en la erradicación de la garrapata bovina

El avance de la garrapata bovina y las modificaciones en el esquema de vacunación contra la fiebre aftosa están generando incertidumbre en la industria ganadera argentina. Sergio Dalcol, presidente de la Federación de Asociación Rurales, ofrece un análisis de la situación actual.

Durante una reciente entrevista con Canal E, Sergio Dalcol destacó que la lucha activa contra la garrapata bovina en Entre Ríos ha sido constante, a pesar de un reciente aumento en los focos de infestación debido a factores climáticos. Aunque reconoció estos desafíos, aseguró que “hemos tomado el toro por las astas y los casos han disminuido considerablemente, y continuamos comprometidos con nuestro plan de erradicación”.

La Lucha Contra la Garrapata Bovina en Otras Provincias

Dalcol también subrayó la situación divergente en Corrientes, donde dijo que “la lucha contra la garrapata ha sido abandonada durante años”, lo que ha hecho que el ingreso de ganado se vea afectado negativamente. Este abandono ha provocado que algunos lotes sean rechazados por la presencia del parásito, lo que es motivo de gran preocupación en el sector.

“Nuestra principal prioridad es evitar la entrada de ganado infestado con garrapata”, subrayó Dalcol, al hablar sobre cómo el foco de infestaciones se ha desplazado a las tropas no controladas adecuadamente.

Deficiencias en los Controles de Ganados

El presidente de la Federación también mencionó las fallas en los controles realizados en los destinos. “Las tropas salvan revisadas desde su origen, pero al llegar a Entre Ríos se encuentran con garrapatas, lo que implica que el ganado debe ser devuelto al lugar de origen”, explicó.

Con respecto a las repercusiones económicas de esta situación, Dalcol hizo un llamado a la sensibilización sobre la gravedad de la infestación de garrapatas: “Es fundamental comprender el impacto económico que genera la presencia de este parásito en los rodeos”. Destacó que ver una garrapata visible es solo “la punta del iceberg”, indicando que “la mayor población se encuentra en el suelo, mientras que los animales actúan como una especie de aspiradora que acumula estos parásitos”.