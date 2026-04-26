Justicia anula inscripción de Leolabs en Tolhuin por riesgo a la seguridad del radar

La Justicia de Tierra del Fuego Anula Inscripción de Radar Controversial en Tolhuin

La decisión judicial que afecta a la empresa Leolabs Argentina da un giro significativo a la polémica instalación de un radar con capacidades de vigilancia espacial en Tolhuin, desatando una serie de reacciones en la comunidad local.

El pasado viernes, la Justicia provincial tomó una medida decisiva al anular la inscripción de Leolabs Argentina, una firma vinculada a capitales británicos, en el registro de la Inspección General de Justicia (IGJ). Esta resolución fue emitida por el juez civil y comercial Gustavo González y celebrada por autoridades de la provincia, quienes consideran que esta acción marca un antes y un después en la defensa de la soberanía nacional.

Reacciones de las Autoridades Provinciales

El secretario de Malvinas, Andrés Dachary, destacó que la decisión judicial simboliza un punto de inflexión para evitar que empresas que amenacen la seguridad nacional operen en el territorio. «No podemos permitir que se actúe en contra de nuestros intereses soberanos, especialmente en un contexto marcado por la ocupación británica en las Islas Malvinas», afirmó Dachary.

La Controversia Detrás de Leolabs Argentina

El radar fue instalado en Tolhuin a finales de 2022, tras obtener solo el aval de la Jefatura de Gabinete durante la administración de Alberto Fernández, sin la consulta a las autoridades locales. Desde entonces, han surgido protestas y reclamos, y en un evento significativo, un incendio en las instalaciones llevó a la empresa a considerar su salida de la provincia.

Nulidad de la Inscripción y sus Implicaciones

El juzgado Civil y Comercial 2 del Distrito Judicial Sur dictó la nulidad de la inscripción de Leolabs a raíz de una demanda impulsada por la IGJ, que exigía la disolución de la sociedad debido a su falta de cumplimiento en el objeto social, tras la cancelación de su autorización nacional para operar.

Peligros para la Seguridad Nacional

En su resolución, el juez subrayó que la operación de esta estación tecnológica podría comprometer intereses vitales de la Nación, generando una “manifiesta afectación al interés público”. Además, se advirtió sobre la potencial amenaza que representa para la política de defensa y la seguridad nacional, así como los riesgos asociados a la vigilancia de actividad satelital argentina.

Un Contexto Geopolítico Complicado

El fallo también incorporó documentos del Ministerio de Defensa que analizan las implicaciones geopolíticas de la instalación del radar en el extremo sur argentino. Se señala que la composición de capital británico de Leolabs es contradictoria con las directrices de defensa nacional, sobre todo en el contexto de la ocupación del Reino Unido sobre las Islas Malvinas.

Compromiso con la Soberanía

El Gobierno de Tierra del Fuego subrayó que el radar tiene un uso dual, tanto civil como militar, lo que permite el monitoreo de datos sensibles. En este sentido, Dachary reafirmó que “no hay lugar para empresas que representen una amenaza a nuestra seguridad nacional”.

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