BCRA adquiere casi 200 millones de dólares y reservas alcanzan su nivel más alto en un mes y medio

El Banco Central de la República Argentina ha alcanzado un hito significativo al acumular 73 días consecutivos de adquisiciones de divisas, reforzando sus reservas hasta superar los 46.000 millones de dólares.

En una jornada destacada, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) sumó 194 millones de dólares a sus reservas, totalizando más de 6.600 millones de dólares en lo que va del año. Este incremento ha llevado a la entidad a posicionarse en niveles máximos desde principios de marzo.

Un Nuevo Esquema Monetario en Acción

A partir de la implementación de un nuevo sistema monetario en enero de 2026, el BCRA ha logrado incorporar 6.685 millones de dólares, lo que equivale a más de la mitad de su meta establecida para el año. Durante el mes de abril, el ritmo de compras se ha acelerado, alcanzando 2.299 millones de dólares en tan solo 30 días.

Desempeño Destacado y Riesgos Controlados

Actualmente, la entidad ha logrado un 66% de su objetivo anual de compras. Sin embargo, los pagos de deuda del Tesoro han limitado el aumento neto de reservas. Para mantener su ritmo de adquisiciones, el Banco Central ha incrementado la emisión de pesos sin recurrir a métodos de esterilización.

El Tesoro, por su parte, se ha enfocado en la colocación de deuda en moneda local para absorber la liquidez adicional, con el objetivo de prevenir presiones inflacionarias y en el tipo de cambio.

Proyecciones de Reservas para 2026

Las estimaciones oficiales apuntan a que el saldo neto de compras podría oscilar entre 10.000 millones y 17.000 millones de dólares durante 2026, dependiendo de la demanda de pesos y la disponibilidad de divisas. Santiago Bausili, presidente del BCRA, enfatiza que estas variables son cruciales para el desempeño final.

Reservas Internacionales en Niveles Máximos

Al finalizar la jornada, las reservas internacionales alcanzaron los 46.167 millones de dólares, marcando un incremento diario de 326 millones de dólares. Este es el nivel más alto desde el 4 de marzo.

A pesar de que en febrero se reportaron 46.905 millones de dólares, el descenso reciente se ha atribuido a pagos de deuda en moneda extranjera y fluctaciones en la valuación de activos en un entorno internacional incierto.

Impacto de la Deuda Corporativa

El flujo de divisas en los próximos meses dependerá en gran medida de la dinámica de la deuda corporativa, más allá del ingreso por cosechas. Desde las elecciones legislativas de octubre de 2025, las empresas argentinas han emitido deuda por cerca de 10.000 millones de dólares, de los cuales una parte significativa ya ha ingresado al mercado local, contribuyendo a la reciente estabilidad cambiaria.

Tendencias del Dólar Oficial

El volumen negociado en el mercado de contado ha mostrado una caída, alcanzando los 390,8 millones de dólares, una reducción de 23 millones respecto al miércoles. En este contexto, el dólar mayorista se incrementó 14 pesos, cerrando a 1.392 pesos, el nivel más alto desde el 7 de abril.

El techo del esquema de bandas cambiarias se mantiene en 1.691,90 pesos, mientras que el dólar al público se ha elevado 15 pesos, alcanzando 1.415 pesos para la venta. En lo que va de abril, el dólar minorista ha mostrado un aumento de 10 pesos, equivalente al 0,7%.