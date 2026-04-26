Chivas vs Tijuana EN VIVO: ¡Comienza el segundo tiempo y el juego sigue 0-0!

En un encuentro donde la frustración se apoderó de ambos equipos, Chivas y Tijuana no lograron marcar en su último partido de la temporada, dejando a los aficionados con un sabor agridulce.

El partido comenzó con Chivas mostrando una clara intención de atacar, con Bryan González teniendo una primera oportunidad que voló por encima del travesaño. La defensa de Tijuana, liderada por un sólido Toño Rodríguez, logró contener los avances rojiblancos en los primeros minutos.

Primer Tiempo: Una Lucha Intensa sin Goles

A lo largo de la primera mitad, ambos equipos intercambiaron posesiones, pero carecieron de efectividad en la definición. Hormiga González desaprovechó una buena oportunidad en el minuto 38, al no conectar bien un centro de Ledezma.

Amarillas y Salvadas

El árbitro mostró tarjetas amarillas a Omar Govea y Daniel Aguirre por faltas que frenaron los ataques contrarios. Entre tanto, Toño Rodríguez se erigió como el héroe de Tijuana al realizar un atajadón crucial en el minuto 20.

Segundo Tiempo: La Búsqueda del Gol

El árbitro dio inicio a la segunda parte, pero el guion no cambió. Chivas continuaba creando oportunidades, aunque Richy Ledezma no concretó en el minuto 60, enviando el balón lejos del objetivo. A pesar de un par de disparos peligrosos de Tijuana, el resultado seguía impasible.

Resiliencia en la Defensa

La defensa de Chivas se mantuvo alerta, con intervenciones efectivas que evitaron que Tijuana rompiera el empate. En los minutos finales, ambos equipos batallaron sin cesar, pero el silbato final llegó sin que ninguno lograra romper la paridad en el marcador.

Alineaciones de los Equipos

Chivas: O. Whalley, D. Campillo, D. Aguirre, M. Tapias, O. Govea, B. Gutiérrez, B. González, R. Ledezma, E. Álvarez, R. Alvarado, A. González.

Tijuana: A. Rodríguez, J. Porozo, J. Gómez, A. Preciado, U. Bilbao, I. Tona, R. Árciga, K. Castañeda, J. Rivero, G. Mora, D. Abreu.