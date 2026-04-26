Trump evacuado de un evento por supuestos disparos

Una explosión de caos se desató en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, donde el presidente Donald Trump y su esposa Melania se vieron obligados a abandonar el evento tras supuestos disparos. Lo que prometía ser una velada de camaradería terminó en una situación de alto riesgo.

Lo Que Ocurrió en el Washington Hilton

Durante el evento celebrado en el Washington Hilton, Trump estaba en medio de una conversación cuando, de repente, se escucharon ruidos estruendosos que alarmaron a los asistentes. La tensión se palpaba en el aire.

La Reacción del Servicio Secreto

El Servicio Secreto actuó rápidamente, ordenando a todos los presentes que se agacharan. En un instante, varios agentes comenzaron a evacuar al presidente mientras gritaban instrucciones. Entre los evacuados estaba Stephen Miller, uno de sus principales asesores.

La Escena de Caos

A pesar de que muchos asistentes se agacharon en un intento de protegerse, otros optaron por quedarse en el salón después de que Trump fue sacado de la escena. Testigos describieron momentos de gran confusión, y numerosos periodistas en el evento reportaron haber sido desalojados del hotel, solo para encontrarse en una calle llena de vehículos de emergencia.

Reacciones en Redes Sociales y Seguimiento del Incidente

En su cuenta de Truth Social, Trump abordó la situación, informando que las autoridades habían «aprehendido» al sospechoso. «He recomendado que ‘el espectáculo continúe'», comentó, enfatizando su voluntad de seguir las instrucciones de las fuerzas del orden.

Información Adicional

Se espera que el evento sea reprogramado dentro de 30 días. Mientras tanto, la calma comenzaba a regresar al lugar después de que los asistentes fueron mantenidos en el salón principal bajo resguardo.

Expectativa de Más Detalles

En los próximos minutos, es probable que Trump ofrezca un mensaje desde la Casa Blanca, mientras el portavoz del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi, informó que un individuo se encuentra bajo custodia. Esta es una noticia en desarrollo que seguirá ampliándose a medida que surjan nuevos detalles.