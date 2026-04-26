Campaña para Crear Conciencia sobre Riesgos en Redes Sociales

La exposición prolongada de niños y adolescentes a las redes sociales plantea un desafío serio. Este año, los Premios Eikon Junior buscan propuestas innovadoras para generar conciencia sobre sus riesgos.

¿Cómo fomentar la conciencia acerca de los peligros que acechan en el mundo digital cuando más de un cuarto de los jóvenes dedica más de cinco horas diarias a sus dispositivos?

Una Iniciativa Para el Cambio

Los Premios Eikon Junior han decidido involucrar a estudiantes de comunicación, relaciones públicas y disciplinas afines para diseñar campañas efectivas que alerten sobre los riesgos del uso desmedido de redes sociales. Los participantes están invitados a crear propuestas que conecten con sus pares y promuevan un consumo más saludable y seguro.

El Eikon Junior: Una Oportunidad Única

Esta versión estudiantil de los tradicionales Premios Eikon, reconocidos por premiar la excelencia en comunicación institucional desde hace casi tres décadas, tiene como objetivo involucrar a las nuevas generaciones en la construcción de mensajes de prevención. Las campañas que se postulan abarcan áreas como marketing social y sustentabilidad.

Premios para Innovar

Gracias al apoyo de Exo Soluciones Tecnológicas, el ganador o ganadora recibirá una notebook, mientras que la influyente consultora Edelman ofrece una pasantía remunerada en Buenos Aires, brindando así una plataforma invaluable para el desarrollo profesional de los jóvenes creativos.

Convocatoria Abierta Hasta el 30 de Agosto

Los estudiantes de educación superior tienen hasta el 30 de agosto para presentar una monografía que detalle su propuesta de campaña. Las iniciativas deben dirigirse a jóvenes utilizando múltiples canales, advirtiendo sobre los peligros en línea y proponiendo alternativas para modificar comportamientos riesgosos.

Datos Alarmantes Sobre el Uso de Redes Sociales

Un estudio nacional realizado por la consultora Proyección para la ONG Protección Digital Argentina reveló que el 80% de los padres está preocupado por el uso excesivo de redes sociales por parte de sus hijos, temiendo especialmente el contacto con desconocidos. Sin embargo, menos del 20% afirma implementar herramientas de supervisión digital para protegerlos.

Un Llamado a la Acción Global

La idea central de esta campaña es prevenir que se alcancen extremos drásticos, como en Australia, que prohibió el acceso a redes sociales para menores de 16 años. Francia, España, Noruega y Brasil han tomado medidas similares y han establecido restricciones en el acceso a jóvenes, lo que resalta la urgencia de generar conciencia sobre el tema.