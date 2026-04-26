Billetera virtual: Compra en dólares y ahorra el 30% de percepción

Lemon Revoluciona Compras Internacionales: ¡Adiós al 30% Extra!

La innovadora billetera virtual Lemon, en colaboración con Visa, lanza una función que permite realizar compras internacionales sin el sobrecosto habitual del 30%.

23/04/2026 – 16:00hs

Compras Internacionales sin Percepción: El Nuevo Beneficio de Lemon

Lemon ha implementado un nuevo sistema que permite a sus usuarios realizar compras internacionales sin el temido 30% de percepción que habitualmente se aplica a estas transacciones. Esta mejora se activa tanto para pagos en pesos como en dólares digitales, gracias a una alianza estratégica con Visa y Global Processing.

Utilizando stablecoins como USDC, cada operación se realiza de manera sencilla, con la conveniencia de pagar desde la misma billetera. “Usamos cripto como base para optimizar operaciones y generar beneficios para nuestros usuarios”, explicó Maxi Raimondi, CFO de Lemon.

Este desarrollo elimina el impuesto RG5617, representando un ahorro directo en cada transacción.

Cómo Funciona el Sistema de Pagos

Para quienes eligen pagar con dólares digitales, la conversión es 1:1, garantizando que un dólar en la billetera equivale exactamente a un dólar de compra, sin costos adicionales.

Los pagos en pesos también se benefician de esta eliminación de la percepción, aunque deberán afrontar un costo operativo del cual no se han dado detalles. Además, los consumos en moneda extranjera no generan cashback, pero sí ofrecen tickets canjeables por premios y sorteos, como viajes al Mundial 2026.

La Visión de Visa hacia las Stablecoins

Antonia De Souza Silva, líder de Monedas Digitales en Visa para América Latina, resaltó el impacto que está teniendo esta transformación. “El uso de stablecoins en el ámbito institucional es una realidad que mejora la experiencia del consumidor”, expresó.

Este nuevo enfoque no solo brinda mayor flexibilidad operativa, sino que promete optimizar procesos con conciliaciones más rápidas, operaciones 24/7 y menos dependencia de intermediarios. La colaboración entre Lemon y Visa, que ya cuenta con más de 2.000.000 de tarjetas emitidas en la región, tiene planes de expansión que buscan impactar a más países en 2026.

Con esta iniciativa, Lemon se posiciona como pionera en el uso de infraestructura cripto en el día a día, estableciendo un modelo que podría inspirar a otras billeteras digitales en toda América Latina.