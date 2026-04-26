Hernán Lacunza: ‘El futuro económico requiere un liberalismo clásico como alternativa a Milei’

En un entorno financiero complejo, el plan económico de Javier Milei ha logrado un superávit primario del 1,8% del PIB, pero esto plantea interrogantes sobre su sostenibilidad a largo plazo. Hernán Lacunza evalúa el impacto de estas medidas y discute la necesidad de reformar la industria y el empleo para asegurar un futuro estable.

El economista Hernán Lacunza, exministro de Hacienda y clave en la economía argentina, ha ido más allá en su análisis del programa económico de Javier Milei. A pesar de los logros iniciales, como la obtención de un superávit primario del 1,8% del PIB a través de un fuerte ajuste fiscal, advierte que la estabilidad económica depende de un impulso significativo en la industria y el empleo.

Hitos y Retos del Plan Económico

En una reciente entrevista en Modo Fontevecchia, Lacunza destacó cómo las políticas rigorosas del primer año impidieron una posible hiperinflación. “Era crucial atacar las raíces de la crisis, un Estado que gastaba más de lo que ingresaba”, explicó. En su segundo año, la disminución de la inflación fue notable, pasando del 200% al 30%, aunque persistían desafíos en el mercado cambiario.

Inflación y Expectativas

A pesar del descenso en la inflación, que hoy ronda el 35% anual, Lacunza menciona que “la previsibilidad ha mejorado”. Las familias sienten menos angustia respecto a sus gastos, ya que un rango de inflación más controlado ha permitido cierta estabilidad en los precios.

Las Sombras en el Horizonte

Sin embargo, el economista apunta a las áreas problemáticas que aún deben ser abordadas. La economía real, particularmente los sectores de construcción e industria manufacturera, permanece por debajo de los niveles de producción de hace dos años, lo que genera inquietud sobre el empleo privado. “Sin crecimiento sostenible, la estabilidad se ve comprometida”, advierte Lacunza.

La Necesidad de Reformas Estructurales

El desafío es claro: el Gobierno debe avanzar en reformas estructurales, no solo en el ámbito laboral, sino también en áreas como la tributación y la política cambiaria. Lacunza insiste en que un verdadero cambio económico no puede depender simplemente de un ajuste fiscal, sino que debe incluir un crecimiento que genere empleo y, por ende, ingresos para las familias.

Visión Futura: Cambios Necesarios

Lacunza también reflexionó sobre el futuro del liderazgo en Argentina. Creyendo en la importancia de una alternativa al oficialismo actual, sugiere que es imprescindible un consenso en torno a los principios del liberalismo clásico. “La estabilidad y el crecimiento no son solo una cuestión de política económica; son también una cuestión de política social”, concluyó.

Tomando el Pulso a la Sociedad

A medida que se aproximan elecciones, Lacunza enfatiza que la sociedad espera más que solo un ajuste en el gasto; busca un verdadero desarrollo económico que asegure el bienestar de las familias argentinas. “Las soluciones deben ser sustentables y servir a la sociedad en su conjunto, no solo a intereses políticos”, afirmó.