Faroni invierte casi 12 millones de dólares en propiedades con fondos de la AFA

La historia detrás de Javier Faroni y su esposa Erica Gillette revela cómo las comisiones del fútbol argentino se han canalizado hacia la creación de un próspero imperio inmobiliario en Estados Unidos.

Un Sólido Imperio Inmobiliario

Desde que se vincularon formalmente a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Javier Faroni y Erica Gillette han construido un holding de lujo, utilizando ingresos provenientes de la selección nacional. A través de TourProdEnter LLC, han recaudado sumas significativas que les permitieron diversificarse en el sector inmobiliario.

La Estrategia Financiera Detrás de su Éxito

TourProdEnter LLC, con una sorprendente comisión del 30%, les facilitó el acceso a alrededor de 400 millones de dólares. Sin embargo, la mayoría de las empresas asociadas a ellos parecen ser entidades «fantasma», careciendo de clientes y actividad comercial verificable, lo que ha levantado sospechas sobre la legalidad de sus operaciones.

Creación de Empresas y Adquisiciones

Antes de ser otorgados como agentes de recepción de ingresos internacionales de la AFA, Faroni y Gillette establecieron RentalTourEnter LLC y TourProdEnter LLC. A partir de 2022, se registraron otras empresas en Florida, incluyendo Dilnay LLC y Sports Nextgen LTD, vinculadas a la compra del club italiano Perugia.

RentalTourEnter LLC, constituida en agosto de 2021, actúa como la matriz de TourProdEnter. Apenas cuatro días antes de la creación de esta última, adquirieron un departamento en Miami por 880,000 dólares, el cual se registró oficialmente poco después.

Detalles de Adquisiciones Lujosas

Entre las propiedades destacadas, se encuentra una unidad en el prestigioso Acqualina Ocean Residences, comprada por 3.3 millones de dólares. Este condominio ofrece comodidades exclusivas, como gimnasio, spa y restaurantes de alta gama, además de ser un símbolo de lujo en la zona.

Inversiones Rápidas y Sin Financiamiento

En un movimiento apresurado, Gillette aprovechó el tiempo, creando Xilux Corp y, en solo 11 días, compró otro departamento de alta categoría por casi 7 millones de dólares, demostrando un inusual flujo de capital para una nueva empresa. Este patrón se repite en sus operaciones, donde empresas recién formadas adquieren propiedades con rapidez y minimalismo estructural.

Uso de Fondos Sin Contraparte Claras

Desde su vinculación con la AFA en diciembre de 2021, Faroni y Gillette han acumulado ingresos de más de 275 millones de dólares a través de múltiples cuentas bancarias. Sin embargo, las transferencias dieron lugar a complejidades contables, dificultando la claridad en la utilización de estos fondos, ya que las cuentas están bajo el nombre de Gillette, quien se autodescribe como «dedicada a la familia full time».

Clarín tuvo acceso a los balances presentados a la Inspección General de Justicia donde no se registraron las propiedades adquiridas, destacando la falta de documentación formal en torno a estos movimientos financieros.