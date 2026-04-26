El Plazo Fijo UVA Crece Impulsado por el Aumento de Precios

El Plazo Fijo UVA: La Alternativa Segura en Tiempos de Inflación Creciente

A medida que los precios continúan su ascenso, cada vez más ahorristas descubren el plazo fijo UVA como una opción viable para proteger su capital. Esta herramienta se ha vuelto esencial en el cambiante panorama financiero argentino.

Contexto Financiero Actual en Argentina

El entorno económico argentino ha dado un giro significativo tras la reciente publicación de datos oficiales que indican un aumento de precios. Después de un período en el que la tasa nominal anual parecía controlar los precios, la inflación ha recuperado protagonismo. En este entorno, el plazo fijo UVA vuelve a brillar como una opción viable para aquellos preocupados por el deterioro del poder adquisitivo.

¿Por qué Elegir el Plazo Fijo UVA?

Con la reciente disminución de la brecha entre las tasas ofrecidas por los depósitos tradicionales y las proyecciones de inflación, muchos expertos sugieren que optar por un depósito ajustado por UVA se convierte en una estrategia defensiva clave. A diferencia del plazo fijo tradicional, que ofrece tasas fijas en pesos, el plazo fijo UVA ajusta su capital según el Índice de Precios al Consumidor, garantizando así la protección de la inversión.

Incremento en la Popularidad de los Plazos Fijos UVA

En los últimos meses, la atracción por los plazos fijos UVA ha repuntado considerablemente. En febrero, el sistema financiero argentino registró depósitos por $375 mil millones en plazos fijos UVA, lo que demuestra un aumento mensual del 18.7%. Este auge refleja un claro interés por salvaguardar el poder adquisitivo en un momento de incertidumbre económica.

Inflación y Retornos: Claves del Interés Por el Plazo Fijo UVA

El repunte del interés por esta herramienta financiera está relacionado con el comportamiento de la inflación núcleo y los cambios recientes en las tarifas de servicios públicos. La inflación del mes pasado, que se situó en 3.4% según el INDEC, ha dejado a los plazos fijos tradicionales en desventaja, con rendimientos que no alcanzan el ritmo de aumento de precios. Esto significa que quienes eligen un depósito a tasa fija están, en términos reales, disminuyendo su capacidad de compra.

El plazo fijo UVA, sin embargo, se convierte en una solución efectiva. Al constituirse, el capital se transforma en UVAs, que se ajustan diariamente según el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER). Al vencimiento, el banco devuelve el capital actualizado, junto con un interés mínimo, asegurando que la inversión mantenga su valor real frente a la inflación, algo que los plazos fijos tradicionales no pueden prometer.

Consideraciones Importantes Antes de Invertir

No obstante, invertir en plazos fijos UVA no está exento de desafíos. Una de las principales limitaciones para los inversores es el período de inmovilización del capital. Según las normativas del Banco Central, el plazo mínimo de permanencia para un depósito UVA es de 90 a 180 días, dependiendo de la entidad financiera. Este tiempo de espera es el costo que el ahorrista debe asumir para acceder a la protección inflacionaria.

Aunque hay una opción de «precancelación» después de 30 días, es crucial tener en cuenta que si se retira el dinero antes de los seis meses, el rendimiento será significativamente menor, igualando o incluso superando la tasa de los plazos fijos tradicionales, lo que puede resultar en una pérdida de beneficios.