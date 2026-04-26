Resultados de la Quiniela del 25 de abril: Nacional y Provincia al instante

Resultados de la Quiniela del 25 de abril: ¡Entérate aquí de los números ganadores!
Los apasionados de la Quiniela están de fiesta. Este 25 de abril se llevaron a cabo los sorteos y aquí te traemos todos los detalles.
La Quiniela es el juego de azar más arraigado en Argentina, respaldado por las loterías provinciales. A diferencia de otros juegos de azar, la Quiniela se basa en los aciertos de los participantes, ofreciendo premios en función de la cantidad de aciertos.
Resultados Quiniela LA PREVIA Ciudad
El número líder fue: 9628. A continuación, los 20 números extraídos:
- 9628
- 3052
- 4315
- 0921
- 7125
- 7473
- 2648
- 2194
- 4811
- 0690
- 4222
- 4866
- 3798
- 0392
- 0528
- 4890
- 1388
- 6946
- 0108
- 9782
Resultados Quiniela LA PREVIA Provincia
El número líder fue: 7715. A continuación, los 20 números extraídos:
- 7715
- 1224
- 3894
- 9389
- 8376
- 4798
- 3587
- 7701
- 8663
- 2349
- 8777
- 3811
- 4945
- 6916
- 2659
- 7698
- 8388
- 9619
- 2220
- 6024
Resultados Quiniela LA PRIMERA Ciudad
El número destacado fue: 9878. A continuación, los 20 números extraídos:
- 9878
- 3616
- 2645
- 6257
- 9060
- 2192
- 8066
- 8138
- 4784
- 9996
- 1953
- 5664
- 0300
- 4135
- 6850
- 7644
- 8679
- 5276
- 1979
- 9868
Resultados Quiniela LA PRIMERA Provincia
El número destacado fue: 6513. A continuación, los 20 números extraídos:
- 6513
- 1462
- 3999
- 7662
- 5214
- 4487
- 0386
- 7870
- 4480
- 6426
- 4515
- 8591
- 9825
- 6742
- 6335
- 9312
- 4330
- 2838
- 5657
- 4615
Resultados Quiniela MATUTINA Ciudad
El número destacado fue: 0392. A continuación, los 20 números extraídos:
- 0392
- 8703
- 5374
- 5801
- 1556
- 2431
- 3362
- 0683
- 0588
- 8254
- 8935
- 9022
- 9856
- 3773
- 9757
- 7680
- 2419
- 0924
- 1489
- 2769
Resultados Quiniela MATUTINA Provincia
El número destacado fue: 9431. A continuación, los 20 números extraídos:
- 9431
- 1588
- 9844
- 2833
- 4919
- 8777
- 7437
- 8184
- 0361
- 8101
- 9218
- 5837
- 4982
- 9862
- 0985
- 7660
- 6711
- 8121
- 9412
- 2882
Resultados Quiniela VESPERTINA Ciudad
El número destacado fue: 4920. A continuación, los 20 números extraídos:
- 4920
- 5314
- 0747
- 0765
- 8699
- 2947
- 8029
- 2064
- 8667
- 3184
- 6534
- 8190
- 7202
- 8597
- 2005
- 4269
- 9021
- 3387
- 9518
- 4383
Resultados Quiniela VESPERTINA Provincia
El número destacado fue: 0489. A continuación, los 20 números extraídos:
- 0489
- 0203
- 4955
- 9184
- 1745
- 1876
- 9940
- 9198
- 2833
- 9355
- 4524
- 9752
- 9052
- 7269
- 2966
- 6407
- 7779
- 2277
- 5828
- 6794
Resultados Quiniela NOCTURNA Ciudad
El número destacado fue: 9463. A continuación, los 20 números extraídos:
- 9463
- 8161
- 0415
- 3361
- 8352
- 6936
- 7254
- 3766
- 3352
- 0496
- 4069
- 4624
- 3797
- 9772
- 2455
- 5545
- 1460
- 8830
- 3716
- 1239
Resultados Quiniela NOCTURNA Provincia
El número destacado fue: 2635. A continuación, los 20 números extraídos:
- 2635
- 9532
- 2384
- 5822
- 6472
- 8335
- 2309
- 2609
- 9989
- 9352
- 7976
- 5066
- 8740
- 5129
- 2816
- 1185
- 6364
- 8105
- 7649
- 3083
Resultados de la Quiniela del 25 de abril por provincia
Resultados Córdoba Nocturna: 5381
Resultados Santa Fe Nocturna: 4526
Resultados Entre Ríos Nocturna: 8073
¿Cómo se juega a la Quiniela?
La Quiniela permite a los jugadores apostar sumas de dinero a combinaciones de números de uno, dos, tres o cuatro dígitos, eligiendo entre diversos sorteos que tienen lugar a lo largo del día.
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se llevan a cabo de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:
– La Previa: 10:15 hs.
– La Primera: 12:00 hs.
– La Matutina: 15:00 hs.
– La Vespertina: 18:00 hs.
– La Nocturna: 21:00 hs.