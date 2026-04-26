Resultados de la Quiniela del 25 de abril: Nacional y Provincia al instante

Los apasionados de la Quiniela están de fiesta. Este 25 de abril se llevaron a cabo los sorteos y aquí te traemos todos los detalles.

La Quiniela es el juego de azar más arraigado en Argentina, respaldado por las loterías provinciales. A diferencia de otros juegos de azar, la Quiniela se basa en los aciertos de los participantes, ofreciendo premios en función de la cantidad de aciertos.

Resultados Quiniela LA PREVIA Ciudad

El número líder fue: 9628. A continuación, los 20 números extraídos:

9628 3052 4315 0921 7125 7473 2648 2194 4811 0690 4222 4866 3798 0392 0528 4890 1388 6946 0108 9782

Resultados Quiniela LA PREVIA Provincia

El número líder fue: 7715. A continuación, los 20 números extraídos:

7715 1224 3894 9389 8376 4798 3587 7701 8663 2349 8777 3811 4945 6916 2659 7698 8388 9619 2220 6024

Resultados Quiniela LA PRIMERA Ciudad

El número destacado fue: 9878. A continuación, los 20 números extraídos:

9878 3616 2645 6257 9060 2192 8066 8138 4784 9996 1953 5664 0300 4135 6850 7644 8679 5276 1979 9868

Resultados Quiniela LA PRIMERA Provincia

El número destacado fue: 6513. A continuación, los 20 números extraídos:

6513 1462 3999 7662 5214 4487 0386 7870 4480 6426 4515 8591 9825 6742 6335 9312 4330 2838 5657 4615

Resultados Quiniela MATUTINA Ciudad

El número destacado fue: 0392. A continuación, los 20 números extraídos:

0392 8703 5374 5801 1556 2431 3362 0683 0588 8254 8935 9022 9856 3773 9757 7680 2419 0924 1489 2769

Resultados Quiniela MATUTINA Provincia

El número destacado fue: 9431. A continuación, los 20 números extraídos:

9431 1588 9844 2833 4919 8777 7437 8184 0361 8101 9218 5837 4982 9862 0985 7660 6711 8121 9412 2882

Resultados Quiniela VESPERTINA Ciudad

El número destacado fue: 4920. A continuación, los 20 números extraídos:

4920 5314 0747 0765 8699 2947 8029 2064 8667 3184 6534 8190 7202 8597 2005 4269 9021 3387 9518 4383

Resultados Quiniela VESPERTINA Provincia

El número destacado fue: 0489. A continuación, los 20 números extraídos:

0489 0203 4955 9184 1745 1876 9940 9198 2833 9355 4524 9752 9052 7269 2966 6407 7779 2277 5828 6794

Resultados Quiniela NOCTURNA Ciudad

El número destacado fue: 9463. A continuación, los 20 números extraídos:

9463 8161 0415 3361 8352 6936 7254 3766 3352 0496 4069 4624 3797 9772 2455 5545 1460 8830 3716 1239

Resultados Quiniela NOCTURNA Provincia

El número destacado fue: 2635. A continuación, los 20 números extraídos:

2635 9532 2384 5822 6472 8335 2309 2609 9989 9352 7976 5066 8740 5129 2816 1185 6364 8105 7649 3083

Resultados de la Quiniela del 25 de abril por provincia

Resultados Córdoba Nocturna: 5381

Resultados Santa Fe Nocturna: 4526

Resultados Entre Ríos Nocturna: 8073

¿Cómo se juega a la Quiniela?

La Quiniela permite a los jugadores apostar sumas de dinero a combinaciones de números de uno, dos, tres o cuatro dígitos, eligiendo entre diversos sorteos que tienen lugar a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se llevan a cabo de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:

– La Previa: 10:15 hs.

– La Primera: 12:00 hs.

– La Matutina: 15:00 hs.

– La Vespertina: 18:00 hs.

– La Nocturna: 21:00 hs.