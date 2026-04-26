Taylor: Mayor riesgo de ‘malas personas’ de ‘malos países’ y críticas a ceremonias de bienvenida en Australia

El líder de la oposición, Angus Taylor, ha generado polémica al señalar que los inmigrantes provenientes de ciertos países representan un mayor riesgo, reafirmando su postura sobre la inmigración sin desaprobar la dura línea de Pauline Hanson.

Un Pronunciamiento Controversial en Insiders

Durante su participación en el programa «Insiders» de ABC, el político criticó las ceremonias de bienvenida a las comunidades indígenas, señalando su uso excesivo tras incidentes de abucheos en algunas ceremonias del Día de ANZAC. Sin embargo, defendió su decisión de priorizar a One Nation sobre la candidata independiente Michelle Milthorpe en la próxima elección complementaria en Farrer, argumentando que los teales suelen votar con el Partido Verde.

Postura sobre los Inmigrantes de «Países Malos»

Desde su nombramiento como líder liberal, Taylor ha destacado que los inmigrantes de naciones «gobernadas por fundamentalistas, extremistas y dictadores» son menos propensos a aceptar los valores democráticos liberales. Cuestionado sobre si los inmigrantes de países como China o Vietnam se integran peor que los provenientes de Gran Bretaña, no dudó en etiquetar a algunas naciones como «malas».

“Muchos buenos ciudadanos provienen de países considerados malos. Algunos de los grandes australianos han llegado justamente de esos lugares”, expuso Taylor, enfatizando la necesidad de ser cautelosos.

Las Declaraciones sobre Irán y la Migración

Taylor mencionó específicamente a Irán como un «mal país», aunque evitó nombrar otros. Argumentó que el gobierno iraní ha tomado medidas para dificultar la salida de personas del país y señaló el sufrimiento de su propia población, refiriéndose a las atrocidades en Gaza como parte de un contexto global de violaciones de derechos humanos.

Un Sistema de Migración No Discriminatorio

A pesar de sus declaraciones, el sistema migratorio australiano es no discriminatorio, permitiendo que personas de cualquier nacionalidad soliciten su entrada. Taylor acentuó que su partido se apegará a una política que no discrimine por nacionalidad, sino que evalúe la aceptación de los valores fundamentales de Australia.

Repercusiones de las Nuevas Leyes de Migración

Recientemente, el gobierno laborista prohibió a casi 7,000 nacionales iraníes con visados de visitante viajar a Australia por un periodo de seis meses debido a preocupaciones sobre su retorno seguro a Irán.

Puntos de Vista Sobre Pauline Hanson y One Nation

El líder opositor se abstuvo de criticar directamente el lenguaje de Hanson sobre inmigración, indicando que comparte algunos de sus puntos de vista. Hanson ha propuesto establecer un límite de visas a 130,000 por año y se atribuía méritos en la evolución de la postura más estricta del Partido Liberal.

Participación en Manifestaciones Antiinmigración

Taylor y Hanson asistieron a una manifestación contra la inmigración en el Parlamento, donde el líder de los Nacionales, Matt Canavan, afirmó que el país ha dedicado demasiado tiempo a discutir sobre diversidad, sugiriendo que es prioritario enfocarse en la unidad nacional.

Preferencias Electorales en Farrer

En el contexto de la elección complementaria, Taylor defendió la elección de One Nation como la opción menos desfavorable, priorizando a Brad Robertson, del partido Nacional, sobre el candidato de One Nation. La distribución de preferencias será crucial en los resultados finales de esta contienda.

Críticas a las Ceremonias de Reconocimiento Indígena

Además, Taylor condenó los abucheos a las ceremonias de bienvenida a la nación indígena durante el Día de ANZAC, tildando esos actos como «inapropiados y anti australianos». No obstante, sugirió que estas ceremonias son “sobreutilizadas”, lo que diluye su valor y significado.

«Creemos que el uso excesivo puede llevar a su desvalorización», concluyó, enfatizando la importancia de preservar el respeto hacia estas tradiciones culturales.